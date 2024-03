Rosanna Lambertucci: “Alain Delon mi invitò in hotel, ci andai con mia figlia di 10 anni” Rosanna Lambertucci nella trasmissione Storie di donne al bivio racconta i retroscena del suo incontro con l’attore Alain Delon. La conduttrice rivela: “Mi venne ad aprire in accappatoio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Rosanna Lambertucci, giornalista e conduttrice televisiva, rivela di aver avuto "la possibilità di avere una storia con Alain Delon". Lo racconta a Monica Sette nel programma Storie di donne al bivio, nella puntata in onda sabato 9 marzo alle 14 su Rai 2.

Rosanna Lambertucci: "Delon mi diede appuntamento nella sua suite"

All'apice della sua popolarità, Rosanna Lambertucci ricevette un'appuntamento da Alain Delon a Roma, nella suite dell'Excelsior. "Fui molto tentata, perché era bellissimo. Ma alla fine mi presentai con Angelica, mia figlia, che aveva allora dieci anni – confessa la conduttrice – Lui venne ad aprire in accappatoio, a piedi nudi. Vide me e la bambina. Fu molto galante e mi disse: aspettami giù, prendiamo un gelato con tua figlia al bar". Rosanna Lambertucci racconta che, dopo quell'incontro, si sono rivisti ancora, senza pentirsene mai. Non rimpiange la sua decisione: "A volte, però, penso che con me Alain sarebbe stato felice".

Rosanna Lambertucci e il matrimonio con Mario di Cosmo

Rosanna Lambertucci è stata sposata per 23 anni con il dirigente televisivo Alberto Amodei, scomparso nel 2014, dal loro matrimonio nacque Angelica. A luglio del 2023 è convolata a nozze con Mario di Cosmo, imprenditore di 62 anni, in una cerimonia privata a Sabaudia. La conduttrice raccontava a Silvia Toffanin che inizialmente si sentiva in imbarazzo a causa della differenza d'età nella coppia (lui è più giovane di lei di quindici anni). Un timore immotivato, spazzato via dalla consapevolezza che "non esiste un'età per essere felici".

Alain Delon e la malattia

Alain Delon, 88 anni, è affetto da linfoma. Anouchka, figlia dell'attore, in una recente intervista chiedeva che "lasciassero morire in pace il padre". Un appello rivolto ai fratelli Antony e Alain Fabien, con cui più volte si è scontrata sulla questione del fargli proseguire o meno le cure.