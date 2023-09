Rosanna Lambertucci sulle nozze: “Mi imbarazzava dirlo a mia figlia perché lui è più giovane di me” Rosanna Lambertucci e il neo marito Mario Di Cosmo raccontato a Verissimo la gioia del loro matrimonio. “Io ero titubante”, confessa la conduttrice. “Per via della differenza di età. Gli ho detto ‘Ma perché non trovi una ragazza più giovane? Così magari puoi avere un figlio’”.

A cura di Giulia Turco

Rosanna Lambertucci racconta le emozioni del suo matrimonio con Mario Di Cosmo, l’imprenditore di 62 anni sposato lo scorso luglio a Sabaudia, con un’intervista di coppia a Verissimo. È l’occasione per confidare a Silvia Toffanin il sentimento ma anche le insicurezze che l’hanno accompagnata fino a giurare il fatidico sì, che non è il primo della sua vita.

I timori per la differenza di tra Rosanna Lambertucci e il marito

“Come mi sento da moglie? Beh come prima, in realtà. Io e Mario stavamo insieme da otto anni, tra noi non è cambiato niente, ma sentirlo dire ‘Devo chiedere a mia moglie’ ammetto che mi fa impressione, è così che ho davvero realizzato”, racconta la conduttrice tv, 77 anni, a Silvia Toffanin. “Ho sempre voluto che diventasse mia moglie, quasi dal primo giorno”, ammette l’imprenditore al suo fianco. “Sono sempre stato molto determinato, anche se lei cercava di scappare”, ironizza. “In realtà ero titubante, ma non perché non lo stimassi o non gli volessi bene”, si giustifica la giornalista. “Mi sentivo in imbarazzo a dirlo a mia figlia, poi parlandone con lei ho visto che era tranquilla e mi sono rilassata”, chiarisce alla padrona di casa.

Era perché Mario è più giovane di me. Gli ho detto ‘Ma perché non trovi una ragazza più giovane? Così magari puoi avere un figlio’. Mi ha risposto che io forse ho avuto una vita più lunga, ma lui ne ha avuta un più larga. Ha vissuto tanto ed è come se fosse più grande di me. Ne ho parlato anche con sua madre, dei miei timori. Lei mi ha detto ‘Mario non è mica un ragazzo, è un uomo’, ed è vero. Ecco, l’unica cosa che davvero non ho percepito tra noi è la differenza di età.

La cerimonia privata a Sabaudia

È così che i due si sono scambiati le loro promesse con una romantica cerimonia celebrata a Sabaudia, in piena estate. “In una piccola chiesina sul lago di Sabaudia”, specifica lei a Verissimo. “Mi è sembrato giusto farlo lì, c’erano solo le persone di famiglia”, racconta ancora emozionata. “Io e mia figlia ci eravamo promesse di non guardarci per non commuoverci”. La figlia Angelica Amodei, nata dal precedente matrimoni con Alberto Amodei, è stata anche la sua testimone di nozze. “Non c’è un’età per essere felici”, aveva anticipato già nel corso di una pretendete intervista prima delle nozze e oggi non può che confermare la sua scelta.