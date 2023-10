Ballando con le stelle 2023, nessun concorrente eliminato: la classifica della prima puntata Nessun concorrente eliminato nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2023. Cast stellare per il talent show condotto da Milly Carlucci che conclude il debutto senza alcuna eliminazione ma con lo spareggio tra Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica.

Nessuna coppia eliminata nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2023. Il talent show condotto da Milly Carlucci per il sabato sera di Rai1 si avvale quest’anno di un cast stellare che vanta elementi del calibro di Wanda Nara, Teo Mammucari, Simona Ventura, Paola Perego, Lino Banfi e numerosi altri. A giudicare le esibizioni degli aspiranti ballerino sul palco è la giuria composta da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino.

Nessun concorrente eliminato della puntata del 22 ottobre 2023

Nessuna coppia è stata eliminata nel corso della prima puntata dell’edizione 2023 di Ballando con le stelle. Due sono le coppie finite in fondo alla classifica ottenuta sommando i voti dei giudici a quelli del pubblico a casa. Si tratta di Rosanna Lambertucci, in coppia con Simone Casula, e Antonio Caprarica, che balla insieme a Maria Ermachkova. Le coppie affronteranno lo spareggio per l’eliminazione nel corso della seconda puntata in onda sabato 28 ottobre. “Vedremo lo spareggio nella parte iniziale della prossima puntata”, ha anticipato la padrona di casa Milly Carlucci.

La classifica della prima puntata

La classifica della prima puntata ha visto così ripartiti i voti assegnati dalla giuria, da Alberto Matano e dai giudici popolari:

1. Lino Banfi e Alessandra Tripoli – 75 punti

2. Ricky Tognazzi e Tove Villfor – 59 punti

3. Simona Ventura e Samuel Peron – 43 punti

3. Wanda Nara e Pasquale La Rocca – 43 punti

4. Carlotta Mantovan e Moreno Porcu – 40 punti

5. Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina – 33 punti

6. Sara Croce e Luca Favilla – 32 punti

7. Paola Perego e Angelo Madonia – 30 punti

7. Giovanni Terzi e Giada Lini – 24 punti

8. Lorenzo Tano e Lucrezia Lando – 18 punti

9 Rosanna Lambertucci e Simone Casula – 18 punti

10. Antonio Caprarica e Maria Ermachkova – 17 punti