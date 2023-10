Antonio Caprarica si è infortunato a Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci Il giornalista Antonio Caprarica si è infortunato durante le prove di Ballando con le stelle. Ad annunciarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci che ha anticipato quanto accaduto in vista dello spareggio contro Rosanna Lambertucci previsto nell’apertura della puntata di sabato 28 ottobre.

Antonio Caprarica si è infortunato durante le prove di Ballando con le stelle. Lo annuncia Milly Carlucci che, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha fatto sapere che il noto giornalista ha riportato uno stiramento che lo costringerà a cambiare l’esibizione prevista per la puntata di sabato 28 ottobre. Caprarica è a rischio eliminazione, essendosi classificato agli ultimi posti della classifica insieme a Rosanna Lambertucci durante la puntata di esordio del talent show di Rai1. Proprio questa sera, all’inizio della seconda puntata di Ballando con le stelle, il giornalista dovrà sostenere uno spareggio, sfida in occasione della quale si sarebbe dovuto esibire in un quick step. E invece l’esibizione, considerando quanto accaduto, potrebbe essere a rischio.

Milly Carlucci: “Antonio Caprarica si è infortunato a una gamba”

“Siamo pronti per domani, eravamo qui a fare e prove. In pista c’è Giovanni Terzi che si stava preparando per provare il suo brano. Siamo prontissimi per la seconda puntata con i Pooh come ballerini per una notte. Saranno tutti e quattro sulla pista di Ballando con le Stelle. Per noi è un momento bellissimo anche perché siamo tutti fan dei Pooh. Conosciamo le loro canzoni tutte a memoria. Poi in apertura abbiamo lo spareggio tra Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica”, aveva dichiarato Milly nello studio della trasmissione condotta da Caterina Balivo, per poi annunciare l’infortunio del giornalista:

Tra l’altro devo dare una notizia, perché Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba. Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Lorenzo ancora zoppica con il suo ginocchio. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo. Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere.

Antonio Caprarica infastidito dall’ironia di Teo Mammucari

Per Caprarica, quella appena trascorsa è stata una settimana impegnativa. Il giornalista ha debuttato a Ballando con le stelle senza ottenere i risultati sperati. I voti ottenuti dai giurati, infatti, lo hanno fatto finire direttamente agli ultimi posti della classifica, una posizione che lo ha messo a rischio eliminazione. L’ironia di Teo Mammucari sull’accaduto, inoltre, ha aggiunto un carico che ha messo sotto pressione l’inviato. E la sua reazione non è tardata ad arrivare. “Teo non sa cosa sia la correttezza”, era sbottato alla fine della prima puntata, disturbato dal fatto che l’ex conduttore avesse ironizzato sulla sua esibizione.