Mammucari a Ballando, bacia Mariotto e discute con Caprarica: “Teo non sa cosa sia la correttezza” Teo Mammucari è stato uno dei protagonisti della prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, in onda sabato 21 ottobre. Alla fine dell’esibizione, è corso a baciare sulle labbra il giudice Guillermo Mariotto, poi ha preso in giro Antonio Caprarica per la sua performance. “Non sa cosa sia la correttezza”, ha risposto lui.

A cura di Elisabetta Murina

Teo Mammucari è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, iniziata sabato 21 ottobre su Rai1. Il conduttore e opinionista si è messo alla prova ballando con Anastasia Kuzmina ed è diventato uno dei protagonisti della prima puntata. Al termine della sua esibizione è corso a baciare sulle labbra il giudice Guillermo Mariotto, mentre al momento della classifica è stato protagonista di un piccolo battibecco con Antonio Caprarica, a sua volta in gara.

Il bacio di Mammucari a Guillermo Mariotto

Teo Mammucari si è esibito con Anastasia Kuzmina cimentandosi nel boogie hogie. Nonostante qualche errore sul finale, è stato sommerso dagli applausi del pubblico. "Non ce la faccio più", ha detto ancora con il fiato corto il ballerino. Poi i commenti dei giudici, a cominciare da Carolyn Smith: "Quando fai un movimento, ce l'hai naturale, causale. Devi lavorare un pò sul tempo e sulla postura". Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche, nonostante creda nel suo potenziale: "Anche se vediamo una mezza schifezza, hai una grande energia. Vedo che sei molto simpatico, non ti stai risparmiano, il tuo ego rischia di soffocarti".

È arrivato poi il momento di Guillermo Mariotto, con cui si è creato subito un certo feeling. Il giudice gli ha detto: "Le tue minacce sono molto attraenti, mi confondono di più. La questione dell'ego, il tuo essere cinico dietro le quinte, mi stuzzica da morire. L'attrazione per questo tuo modo di esprimerti è modo attraente. Hai ballato o sei solo sexy?". Mammucari ha subito ironizzato: "Ti amo Mariotto, ti ho visto nudo quando abbiamo giocato a calciotto… lo devo provocare". Poi, dopo aver visto che gli ha dato 9, è corso a dargli un bacio sulle labbra tra lo stupore dei presenti.

Il piccolo battibecco con Antonio Caprarica

Arrivati a fine puntata, al momento dello spareggio tra la coppia di Antonio Caprarica e quella di Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari è tornato a provocare il giornalista avversario in gara, come aveva già fatto poco prima. "Volevo dire una cosa, non me l'aspettavo", ha detto il conduttore con ironia. A quel punto, Caprarica ha preso parola e gli ha risposto: "È simpatico, ma la correttezza non sa cosa voglia dire".