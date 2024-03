Fiorello: “Putin attacca paesi Nato nel 2026? Pupo ha fallito la sua missione di pace” Fiorello a Viva Rai2 ironizza sul report che parla di un possibile attacco russo ai paesi NATO nel 2026. Poi sullo stop agli shampoo negli hotel: “Io solo per questo uscirei dall’Europa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La settimana riparte da Viva Rai2, l'appuntamento del mattino di Rai2 con Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Dalla vittoria elettorale di Putin ai regolamenti europei sugli imballaggi, Fiorello ha raccontato a modo suo alcune delle notizie più curiose delle scorse ore. Lo showman ha ironizzato sulla vittoria "risicata" di Vladimir Putin, che in realtà nelle scorse ore, come prevedibile, ha praticamente gareggiato da solo nella sfida elettorale per la presidenza in Russia fino al 2030, vincendo con quasi il 90% dei consensi.

Di Putin si parla in queste ore anche per il rapporto classificato dei servizi segreti tedeschi che parla di potenziali intenzioni militari della Russia nei confronti della Nato nei prossimi anni, a partire dal 2026. Stando alle analisi, la Russia si starebbe infatti preparando per un conflitto su larga scala con l'Occidente, indicato dalla riorganizzazione del suo esercito, dagli spostamenti delle truppe e dai dispiegamenti di missili nella parte occidentale del paese. E Fiorello, scongiurando questa ipotesi ha commentato ricollegandosi a una notizia di pochi giorni fa: "Pupo ha fallito". Il riferimento è alla trasferta in Russia di Pupo dei giorni scorsi: “Andrò in trincea, sarà il mio modesto contributo per la pace”, aveva detto.

La protesta di Fiorello sugli imballaggi in plastica

Oltre agli affari esteri, con la stessa ironia Fiorello ha commentato la notizia delle nuove regolamentazioni europee relative agli imballaggi in plastica, tra cui spicca lo stop agli shampoo negli alberghi: "Hotellisti italiani, ribellatevi, la gente si imbosca tutto, dallo shampoo ai portacenere, accappatoi, tavolini, ciabatte, sedie, divani, quadri. C'è chi fa veramente il trasloco negli hotel, c'è il camion di sotto. Io solo per questo uscirei dall'Europa".

Renato Zero ospite a Viva Rai2, ma è solo una gag

Nella puntata del lunedì anche una gag con una finta ospitata di Renato Zero, che Fiorello ha annunciato con una sua esibizione interrotta dagli affannati, i due finti invasori anonimi (in realtà Fiorello e Biggio) che hanno bloccato l'ospitata in protesta contro lo stesso Renato Zero.