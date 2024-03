Pupo parte per Mosca: “Andrò in trincea, sarà il mio modesto contributo per la pace” Pupo è pronto a partire per Mosca per registrare uno speciale televisivo dal titolo ‘Pupo and Friends’. L’annuncio con un post sul suo profilo Instagram, spiegando le ragioni che l’hanno portato a farlo: “Sarà il mio modesto contributo per la pace. Ho deciso di andare in trincea”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Pupo è pronto a partire per la Russia. Il noto cantante ha fatto sapere che il prossimo 15 marzo, per una settimana, sarà a Mosca per registrare uno speciale televisivo dal titolo Pupo and Friends. L'annuncio con un post sul suo profilo Instagram: "Sarà il mio modesto contributo per la pace. Ho deciso di andare in trincea".

L'annuncio di Pupo: "Ho deciso di andare in trincea"

Dopo la data del suo spettacolo a Torino, Pupo (all'anagrafe Enzo Ghinazzi) ha annunciato su Instagram che "andrà in trincea": il noto cantante infatti si trasferirà a Mosca per una settimana per registrare uno speciale televisivo dal titolo Pupo and Friends. "Sarà il mio modesto contributo per la Pace. Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in trincea", ha scritto sul suo profilo social.

Pupo ha raccontato di farlo non "per necessità economiche e nemmeno per il desiderio di diventare più famoso ed amato", quanto perché ha fatto un sogno:

Ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per quella canzone. Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro due popoli tornavano ad essere di nuovo fratelli.

Pupo non era andato a Mosca a fare il giurato del festival Road to

Lo scorso maggio, Pupo era stato invitato a fare il giurato in occasione del Festival Road to Yalta, che si è tenuto al Cremlino a maggio. Il suo invito aveva destato non poche polemiche, soprattutto da parte di alcuni colleghi, come Al Bano, che è molto apprezzato in Russia. E così, dopo aver accettato, il cantante di Gelato al Cioccolato ha comunicato di aver cambiato idea. "Non sono andato a Mosca per tutelare la mia famiglia, i miei amici, i miei collaboratori, le persone che vivono accanto a me e che della mia attività fanno un punto di riferimento per mantenere le loro famiglie, di una famiglia molto allargata che si ama e che io amo", ha fatto sapere a proposito delle motivazioni.