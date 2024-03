Ascolti tv di martedì 5 marzo: chi ha vinto tra Margherita delle stelle e la Champions League Gli ascolti tv di martedì 5 marzo 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con la prima visione Margherita delle stelle, e Canale 5 con la UEFA Champions League. Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri, martedì 5 marzo 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di informazione e show di intrattenimento. Su Rai 1 è andata in onda la prima visione della del film Margherita dalle stelle, sulla vita di Margherita Hack interpretata da Cristiana Capotondi. Su Canale 5, invece, è stata trasmessa la partita di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida agli ascolti tv tra Margherita delle stelle e la Champions League

Nella prima serata di martedì 5 marzo è andato in onda il film dedicato alla vita di Margherita Hack, una delle menti più brillanti della scienza italiana. Chiamata anche "signora delle stelle" per le scoperte fatte in ambito astrofisico, è stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico. Ad interpretarla sul piccolo schermo è stata Cristiana Capotondi e ispirato al libro autobiografico "Nove vite come i gatti". Il film ha interessato 4.248.000 spettatori registrando il 23.1% di share. Vincendo, di fatto, la prima serata.

Su Canale 5, invece, è stata trasmessa la partita di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. Il match è stata la scelta di 3.416.000 spettatori segnando il 16.1% di share.

Leggi anche Ascolti tv venerdì 1 marzo: chi ha vinto tra The Voice Senior e Terra Amara

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la terza puntata di Dalla Strada al Palco è stata vista da 1.068.000 spettatori segnando il 6.4% di share. Su Italia1, Le Iene ha interessato 1.469.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai3 Petrolio è stato scelto da 377.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca ha catturato l'attenzione di 680.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.309.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ha segnato 534.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove il ritorno di Faking It – Bugie Criminali ha raccolto 402.000 spettatori con il 2% di share.