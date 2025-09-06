Casa a Prima Vista, la famiglia Bambino non avrebbe comprato: l’appartamento da 538mila euro scelto è ancora in vendita

Risulta ancora disponibile sui siti dedicati alle compravendite immobiliari l’appartamento a Varese che è stato al centro della puntata di Casa a Prima Vista andata in onda venerdì 5 settembre su Real Time. La casa scelta dalla famiglia Bambino al termine dell’episodio compare infatti ancora tra le proposte immobiliari in città. Al momento non è presente alcuna dicitura che indichi l’avvio di una trattativa o la conclusione della vendita. Un dettaglio che lascia intendere come l’affare proposto da Mariana D’Amico possa non essersi concretizzato. Come spiegato da Ida Di Filippo a Fanpage.it, solo circa il 40% dei potenziali acquirenti decide realmente di procedere con l’acquisto dell’appartamento scelto in trasmissione, cosa che spiega perché molti degli immobili proposti durante le puntate risultino ancora in vendita anche dopo la messa in onda.

Le richieste della famiglia Bambino e il budget a disposizione

Protagonisti della puntata del 5 settembre sono stati Gianfranco (51 anni) e Lucia (46 anni), insieme alle figlie Sofia (17 anni), Camilla (13 anni) e Isabella (12 anni). La famiglia aveva espresso il desiderio di acquistare un appartamento di circa 200 metri quadrati, con doppio box auto e terrazzo, in una zona compresa tra Gallarate e Varese. Il budget indicato era di 500mila euro.

Le proposte di Ida Di Filippo e Gianluca Torre

Ida aveva proposto un appartamento a Gallarate del valore di 450mila euro, composto da quattro camere, terrazzo, veranda e due box, per un totale di 300 metri quadrati.

Anche Gianluca Torre aveva avanzato una proposta sempre a Gallarate: un appartamento da 200 metri quadrati con quattro camere, tre terrazzi e due cabine armadio, per un prezzo complessivo di 450mila euro.

La casa proposta da Mariana D’Amico (ancora sul mercato)

La proposta che aveva conquistato la famiglia Bambino era stata quella di Mariana D’Amico: un appartamento a Varese di 220 metri quadrati, con due terrazzi e quattro camere, dal valore di 538mila euro. Nonostante il prezzo leggermente superiore al budget iniziale, i Bambino avevano scelto di puntare proprio su questa soluzione. Oggi, però, l’immobile risulta ancora in vendita, segno che l’acquisto non sarebbe andato a buon fine.