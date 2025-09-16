Nadia di Casa a Prima vista che “lascia il mercato immobiliare” era solo marketing: azienda diversa ma fa lo stesso lavoro

L’annuncio in pompa magna di Nadia Mayer relativo al fatto che avrebbe “lasciato il mondo dell’immobiliare” era solo un’operazione di marketing. L’agente di Casa a prima vista ha solo cambiato agenzia ma continuerà a fare l’agente.

Voleva attirare l’attenzione degli spettatori di Casa a prima vista, puntando sul successo del programma, e c’è riuscita. Lo ha fatto, però, inventando una bugia palese. Del resto, com’è evidente, lo scopo non era quello di accrescere la propria credibilità, ma di alimentare la curiosità di chi la segue. La notizia di “Nadia Mayer che lascia il mercato immobiliare” si è rivelata essere una fake news, non diffusa dai giornali ma dalla diretta interessata. Con un post su Instagram, Nadia ha chiarito che quella che l’ha vista protagonista negli ultimi giorni era soltanto un’operazione di marketing. L’agente di Casa a prima vista non ha intenzione di abbandonare il settore immobiliare né di cambiare radicalmente ramo professionale, come Fanpage.it aveva già anticipato: continuerà a lavorare come agente, semplicemente con una nuova agenzia.

L’annuncio di Nadia Mayer su Instagram: “Una nuova sfida”

Poche ore fa, con un post pubblicato su Instagram, Mayer ha annunciato di essere pronta a una “nuova sfida”. Nella caption ha rimandato a un articolo che ufficializzava il suo ingresso nello staff del gruppo immobiliare Rexer. È stata proprio l’azienda a spiegare di avere ideato questa campagna con l’obiettivo di “generare attesa e curiosità nel pubblico”. Ma la vera rivoluzione professionale annunciata da Mayer – e che tanta attenzione le ha permesso di raccogliere – non era mai stata realmente presa in considerazione.

La confusione dei follower: “Lasci Casa a prima vista?”

Qual è stato l’effetto di tale operazione di marketing sui follower della popolare agente immobiliare? Basta leggere i commenti degli utenti sotto il suo post per rendersene conto. Quasi nessuno aveva intuito che si trattasse di pura promozione: la stragrande maggioranza di quanti la seguono le ha chiesto se avrebbe lasciato Casa a prima vista. Domande che testimoniano la confusione generata dall’annuncio e che hanno costretto Nadia a rispondere personalmente a ogni utente, ribadendo che resterà tra i protagonisti del programma. Una strategia che le ha permesso di accendere su se stessa i riflettori, finendo però per disorientare il suo stesso pubblico.