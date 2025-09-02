Nadia Mayer di Casa a Prima Vista lascia il mondo dell’immobiliare: “Voglio sperimentare nuovi progetti”

Nadia Mayer lascia il mondo dell'immobiliare. La nota agente di Casa a Prima Vista, che insieme a Blasco Pulieri e Corrado Sassu forma il trio romano del programma, ha deciso di cambiare vita e dedicarsi a nuovi progetti. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un messaggio sui social, precisando però che continuerà a essere presente nella prossima stagione del format Real Time perché le puntate sono state registrate in passato. "Le puntate in onda sono tutte nuove e continuerò a essere protagonista anche nella prossima stagione", ha scritto.

La decisione di Nadia Mayer

"Sono qui a confessarmi, ho preso una decisione molto sofferta, non è stato facile", ha esordito Nadia Mayer in un video pubblicato su Instagram. L'agente di Casa a Prima Vista ha annunciato di aver scelto di lasciare il mondo dell'immobiliare dopo tanti anni. "Ho in mente un nuovo progetto, voglio sperimentare nuove cose", ha detto riguardo le motivazioni che l'hanno spinta. Per il momento però non ha voluto rivelare di cosa si tratta, preferendo mantenere per ora un certo segreto."Ho voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, ho bisogno di nuove idee e progetti", ha concluso.

Cosa aveva raccontato Nadia Mayer a Fanpage sulla sua carriera

Intervistata da Fanpage.it, Nadia Mayer aveva raccontato gli inizi della sua carriera nel mondo dell'immobiliare: "La mia passione nasce quando ero piccola. Abitavo in campagna con i miei nonni e già allora costruivo casette per le galline usando la classiche cassette della frutta in legno. Mia nonna continuava a comprarle e io pensavo a una soluzione per ottimizzare gli spazi". Un interesse che la accompagna da quando è una bambina e che negli anni ha coltivato fino a farlo diventare la sua professione: "Crescendo ho iniziato ad accompagnare le mie amiche che andavano a vedere case e mi sono fatta completamente coinvolgere da questo mondo, fino a farlo diventare il mio lavoro". L'arrivo di Casa a Prima Vista ha stravolto la sua vita e l'ha portata a essere conosciuta e amata dal pubblico.