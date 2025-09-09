Cosa farà Nadia Mayer dopo l’addio a Casa a Prima Vista e all’immobiliare: gli indizi sul nuovo progetto

Cosa farà Nadia Mayer dopo l’addio al mondo immobiliare e al programma Casa a Prima Vista? La nota agente ha pubblicato sui social una serie di indizi che aprono la strada a diverse possibilità . Ecco a cosa potrebbe dedicarsi.

Nadia Mayer ha annunciato il suo addio al mondo dell'immobiliare. La nota agente di Casa a Prima Vista, che con Blasco Pulieri e Corrado Sassu forma il trio romano del programma, ha spiegato sui social che lascerà il settore per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Ma quali saranno? Sui social una serie di indizi che lasciano spazio a più strade, anche se non c'è ancora una risposta definitiva.

Gli indizi social sulla nuova vita di Nadia Mayer

Nadia Mayer non ha ancora svelato ufficialmente in che modo cambierà la sua vita dopo l'addio a Casa a Prima Vista, ma sui social ha voluto seminare una serie di indizi. Di recente, ad esempio, ha pubblicato un video che la vede impegnata dietro al bancone di un locale mentre prepara un cocktail. Le immagini fanno pensare che abbia deciso di dedicarsi al mondo della ristorazione e aprire un'attività tutta sua. Tra i commenti, c'è chi scrive: "Secondo me ha aperto un locale a Roma". "Chissà", è stata la risposta della diretta interessata, che non ha confermato o smentito l'ipotesi.

Poco dopo sui social è comparso anche un altro video in cui invece si trova in uno studio di registrazione, intenta a cantare e, come ha scritto, a presentare il suo primo "inedito trap". Che sia la musica la sua nuova strada? O magari solo un modo per anticipare un nuovo progetto lavorativo in tv?

Perché Nadia Mayer lascerà casa a Prima Vista e il mondo immobiliare

"Sono qui a confessarmi, ho preso una decisione molto sofferta, non è stato facile", ha esordito Nadia Mayer in un video pubblicato su Instagram. L'agente di Casa a Prima Vista ha annunciato di aver scelto di lasciare il mondo dell'immobiliare dopo tanti anni. Come aveva raccontato a Fanpage.it, infatti, la sua passione era nata quando era soltanto una bambina, iniziando a interessarsi all'arredamento degli ambienti interni. "Ho in mente un nuovo progetto, voglio sperimentare nuove cose", aveva detto riguardo le motivazioni che l'hanno spinta. Tuttavia, continuerà a essere presenta in questa stagione del noto programma Real Time perché le puntate sono già state registrate in precedenza.