Nadia Mayer svela il nuovo progetto lavorativo, cosa farà dopo Casa a Prima Vista: “Tornata alla mia vera strada”

Nadia Mayer ha svelato quale sarà il suo nuovo progetto lavorativo. Dopo l'annuncio del suo addio al mondo immobiliare e al cast di Casa a Prima Vista (nonostante continuerà a essere presente nelle puntate di questa stagione), la nota agente ha fatto sapere a cosa si dedicherà. "Sono tornata alla mia vera strada", ha spiegato in un video su Instagram.

Cosa farà Nadia Mayer: il nuovo progetto lavorativo

Nadia Mayer ha scelto i social per spiegare in cosa consisterà il suo nuovo progetto lavorativo, dopo aver lasciato alcuni indizi negli scorsi giorni. Contrariamente a quanto aveva lasciato intendere, non lascerà il mondo immobiliare ma cambierà soltanto l'agenzia presso cui lavora: "Ho seguito il consiglio del saggio, sono tornata alla mia vera strada e oggi vi svelo la mia nuova casa professionale". Nel video, pubblicato sui social il 15 settembre, ha anche ribadito l'amore per il suo lavoro: "Amo troppo il mio lavoro per lasciarlo".

Gli indizi lasciati sui social e le parole a Fanpage sul suo lavoro

"Sono qui a confessarmi, ho preso una decisione molto sofferta, non è stato facile", aveva esordito Mayer in un video pubblicato su Instagram, facendo insospettire i fan riguardo al suo futuro. Nei giorni successivi, sui social, aveva seminato una serie di indizi che lasciavano pensare al mondo della ristorazione, magari con un locale o un ristorante. In realtà, la strada si è rivelata sbagliata e la nota agente immobiliare non lascerà il mondo degli appartamenti, di cui fa parte da anni e di cui è grande appassionata. Come aveva raccontato a Fanpage.it, la sua passione era nata quando era soltanto una bambina, iniziando a interessarsi all'arredamento degli ambienti interni: "Ho in mente un nuovo progetto, voglio sperimentare nuove cose".