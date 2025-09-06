“Tananai e Camihawke sono fidanzati”, il gossip e gli indizi sulla loro vicinanza

Tananai e Camihawke starebbero insieme, lo conferma Deianira Marzano in una IG story dopo che l’influencer ha postato il video del concerto dell’artista. Da alcuni giorni i fan avevano notato uno scambio di like sospetto.

Nelle ultime ore è spuntato fuori un nuovo gossip, di cui si sa ancora molto poco. Qualche indizio e una conferma dall'esperta del pettegolezzo online Deianira Marzano mettono al centro della cronaca rosa Tananai e Camihawke. Parliamo del cantante milanese e Camilla Boniardi, nota influencer da oltre 1 milione di followers. Stando a quanto circola, i due si starebbero frequentando e ieri sera lei era sotto al palco all'Ippodromo Snai San Siro, a Milano, al concerto dell'artista.

Il gossip su Camihawke e Tananai

A fine agosto, solo pochi giorni fa, si vociferava di uno scambio di like sospetto su Instagram tra Tananai e Camihawke. Nessuna conferma o rumors, però, trattandosi solo di un like, era emersa a tal proposito. Ieri sera però, la seguitissima influencer ha postato dei video di Tananai che si è esibito in concerto all'Ippodromo Snai San Siro a Milano.

Era sotto al palco a cantare le sue canzoni. Deianira Marzano pochi minuti fa ha condiviso il messaggio di una talpa che notava la vicinanza tra l'artista e l'influencer, aggiungendo "sono fidanzati di sicuro". L'esperta del pettegolezzo online ha replicato: "Sì, confermo".

Nessuna specifica sulla natura del loro rapporto è arrivata fino ad ora dai diretti interessati.

La rottura di Camihawke dal fidanzato Aimone dopo 9 anni insieme

Lo scorso marzo Camihawke era finita al centro del chiacchiericcio per la fine della sua storia d'amore con Aimone Romizi dopo 9 anni insieme, mai direttamente confermata, seppure apparisse ufficiale. Dopo i rumors, ospite di Cattelan raccontò di vivere un momento particolare: "Potrei stare meglio. Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati eventi sconvolgenti" disse. Davanti alla domanda diretta su Aimone Romizi, l'influencer rispose: "È una nuova occasione per riscrivere la propria storia". Anche Tananai è single da recente, dopo la fine della storia con Sara Marino, mai annunciata pubblicamente dai diretti interessati ma segnata dalle parole della giovane che su Instagram a giugno scrisse che era in cerca di casa.