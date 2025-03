video suggerito

Camihawke risponde alla domanda sulla rottura con Aimone Romizi: "È un'occasione per riscrivere la mia storia" Camihawke ha fatto un po' di chiarezza sulle voci sempre più insistenti della rottura tra lei e Aimone Romizi. Ospite di Alessandro Cattelan a Radio Deejay, la content creator ha fatto riferimento a "eventi sconvolgenti" nella sua vita.

Dopo i rumors sempre più insistenti sulla rottura tra Camihawke e Aimone Romizi, a fare un po' di chiarezza sulla situazione è stata la content creator. Ospite del programma di Alessandro Cattelan su Radio Deejay, ha fatto riferimento a "eventi sconvolgenti" accaduti di recente nella sua vita. Nonostante non abbia specificato quali, il conduttore le ha fatto la domanda diretta: "Ti sei lasciata?"

Camihawke "Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate"

Camihawke e Alice Venturi sono stati ospiti di Catteland per presentare il loro podcast Tutte le volte che. In apertura della puntata, Alessandro Cattelan ha chiesto a Camihawke quale fosse il suo stato d'animo in questo periodo. "Beh, sono in un momento diverso da quello di Alice, diciamo che potrei stare meglio – ha rivelato la content creator – Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati degli eventi sconvolgenti". Il conduttore, poi, le ha fatto la domanda diretta, domandandola se si fosse lasciata con Aimone Romizi. Nonostante la sua risposta non sia stata così netta, ha lasciato poco spazio all'interpretazione: "Però dai. La vita… È una nuova occasione per riscrivere la propria storia".

Gli indizi sulla rottura tra Camihawke e Aimone Romizi

Da mesi si vocifera sulla rottura tra l'influencer e il frontman dei Fast Animals e Slow Kids, insieme dal 2016. Diversi gli indizi che nell'ultimo periodo hanno portato a credere che non si trattasse di un semplice gossip. Camihawke non segue più sui social il cantante, che al contrario continua ad essere un suo follower. Oltre a questo, i due da gennaio non pubblicano più foto insieme, né si mettono like ai post. A far discutere più di ogni cosa, però, il fatto che, nonostante entrambi fossero a Sanremo durante la settimana del Festival, non siano mai stati visti insieme. Al momento, da Aimone Romizi non è arrivato alcun commento sulla vicenda.