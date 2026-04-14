Valentina Ferragni e Matteo Napoletano in crisi: “Separati a Pasqua, a lei non piace la sua esposizione social”

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sarebbero in crisi. Secondo alcune indiscrezioni, l’influencer e il compagno stanno attraverso un “momento delicato” del loro rapporto e da tempo non si mostrano insieme sui social. Il motivo sarebbe la troppa esposizione mediatica di lui, diviso tra mondo social e immobiliare.

C'è aria di crisi nel rapporto tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. Da arie la copia ha smesso di mostrarsi insieme su Instagram, dalle foto ai like, lasciando pensare a un momento di difficoltà. A confermarlo è Vanity Fair, che ha lanciato l'indiscrezione. Già nel marzo dello scorso anno si era parlato di una rottura tra i due, però smentita dalla diretta interessata. Quanto all'amore, la minore di casa Ferragni ha una visione ben precisa: "Non credo in quello eterno, ma faccio qualsiasi cosa perché duri il più a lungo possibile".

Stando ai gossip, Ferragni e Napoletano starebbero vivendo un momento delicato nella loro relazione, tanto che hanno passato separati le recenti festività di Pasqua. Da tempo, infatti, i due non pubblicano foto insieme su Instagram, nè come post né tra le stories. L'influencer continua a condividere aggiornamenti sulla sua vita quotidiana, divisa tra lavoro e viaggi, ma del compagno per il momento non c'è traccia. La stessa situazione vale per lui, sempre più impegnato nella carriera tra il mondo immobiliare e quello dei social. E sarebbe proprio questo uno dei motivi di difficoltà: "Valentina avrebbe confidato alle amiche di non gradire l’eccessiva esposizione social del fidanzato, diviso tra il lavoro nel settore immobiliare e quello da influencer". Per il momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la notizia.

Non è la prima volta che si parla di rottura tra Ferragni e Napoletano: già un anno fa un video pubblicato su TikTok dalla stessa influencer, in cui spiegava di non credere nell'amore eterno, aveva insinuato il dubbio sul loro rapporto. Era stata però sempre Ferragni a fare chiarezza: "Non mi sono lasciata, sono ancora con Matteo e va tutto benissimo". Quanto alla sua visione dell'amore ha precisato: "Credo ci siano degli amori che ti accompagnano per tantissimi anni, ma se non dovessi più stare bene io o l'altra persona, è giusto lasciarsi e andare avanti".