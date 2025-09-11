“Raimondo Todaro frequenta Gaia Gigli di Uomini e Donne”, l’indiscrezione dopo la rottura con Francesca Tocca

Dopo la fine della storia con Francesca Tocca, Raimondo Todaro sembrerebbe aver voltato pagina. L'ex insegnante di Amici starebbe frequentando Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne. A riportarlo è l'esperta di gossip Deianira Marzano.

Il presunto nuovo flirt di Raimondo Todaro

Ad avvistare il ballerino in compagnia di un’ex protagonista di Uomini e Donne, Gaia Gigli, un'utente che ha mandato una segnalazione all'esperta do gossip Deianira Marzano. Quest'ultima ha condiviso nelle story uno screen con il messaggio in cui le veniva segnalato il nuovo flirt di Todaro. I diretti interessati, però, non sono ancora intervenuti per confermare o smentire il pettegolezzo.

Chi è Gaia Gigli

Gaia Gigli è stata una delle corteggiatrici di Daniele Paudice a Uomini e Donne nel 2024, arrivata alla scelta finale insieme a Marika Abbonato. Ha 26 anni, vive a Milano e, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, lavora come estetista. È mamma di un bambino di 5 anni, nato dalla sua precedente relazione. Dopo la fine della storia con l'ex tronista, non sembrerebbe aver avuto altre frequentazioni rese pubbliche.

La rottura con Francesca Tocca

La notizia della fine della storia tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è arrivata a gennaio 2025. A comunicarlo erano stati loro stessi attraverso i loro profili social. "Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente", aveva scritto l'ex ballerina professionista di Amici. I due, nel corso dei mesi, sono stati avvistati più volte insieme, ma solo per occasioni legati alla loro figlia Jasmine, che ha 11 anni. Al momento, però, non sembrerebbero esserci speranze per un eventuale riavvicinamento.