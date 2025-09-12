Raimondo Todaro fa chiarezza sul flirt con Gaia Gigli: “Dicono che stiamo insieme”

Raimondo Todaro rompe il silenzio sul presunto flirt con Gaia Gigli. L’ex ballerino di Amici e volto noto della tv ha deciso di intervenire direttamente via Instagram per mettere chiarezza sulle voci che lo vedevano al centro di un nuovo gossip. Ecco cosa ha detto l'ex prof di Amici.

Con ironia, Todaro è comparso nelle sue Instagram stories taggando Gaia: "Ciao Gaia, mi volevo presentare: sono Raimondo. Raimondo chi? Il tuo nuovo compagno. Non so se hai visto, mi hanno avvisato degli amici. Dicono che stiamo insieme, io non lo sapevo quindi mi fa particolarmente piacere", ha detto, scherzando sui rumors. Poi, la smentita definitiva: "Non ci siamo mai visti né sentiti, a parte insomma qualche ‘like’ su Instagram e il ‘segui’. Penso sia normalità. Detto ciò, mi sembrava giusto presentarmi così sai chi sono. Ciao".

A lanciare la segnalazione era stata proprio l’esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva condiviso nelle sue storie lo screen di un messaggio ricevuto da un’utente, secondo cui Todaro e Gaia avrebbero avuto una frequentazione in corso. Per il momento, quindi, l'ex prof ha messo un punto definitivo sulla vicenda: tra lui e Gaia non c’è nulla di più di qualche interazione social.

Chi è Gaia Gigli

Gaia Gigli non è un volto nuovo al mondo dello spettacolo. La ragazza, infatti, è già comparsa in televisione, visto che è stata una delle corteggiatrici di Daniele Paudice a Uomini e Donne nel 2024, arrivata alla scelta finale insieme a Marika Abbonato. Ha 26 anni, vive a Milano e, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, lavora come estetista. È mamma di un bambino di 5 anni, nato dalla sua precedente relazione. Dopo la fine della storia con l'ex tronista, non sembrerebbe aver avuto altre frequentazioni rese pubbliche via social. E, dopo la smentita di Todaro, è chiaro che nemmeno lui rientri nei suoi nuovi flirt.