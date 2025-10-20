La figlia di Antonio Banderas sposa, nozze senza cellulari e oltre 200 invitati: l’attore brinda con la stampa

La figlia di Antonio Banderas, Stella, ha sposato il compagno Alex con una romantica cerimonia Spagna alla presenza di oltre 200 invitati. Tra questi anche le figlie di Barack Obama e la sorellastra Dakota Johnson. Ai festeggiamenti vietati cellulari e massima riservatezza. L’attore, padre della sposa, è stato visto brindare con la stampa.

La figlia di Antonio Banderas si è sposata. Stella, nata dall'amore tra il noto attore e Melanie Griffith, è convolata a nozze sabato 18 ottobre con il compagno Alex Gruzynki con una romantica cerimonia in Spagna. All'evento hanno partecipato oltre 200 invitati e diversi volti noti, come le figlie di Barack Obama e la sorellastra della sposa Dakota Johnson. Tutto è stato all'insegna della massima riservatezza: l'uso di telefoni cellulari è stato completamente vietato.

Le nozze di Stella Banderas, la location e gli invitati vip

Stella Banderas, 29 anni, ha sposato il compagno Alex Gruzynki con una romantica cerimonia nell'antica abbazia Retuerta Le Domaine di Valladolid, in Spagna. L'evento è stato all'insegna della totale privacy: agli invitati è stato chiesto di non portare il telefono e, stando a quanto riporta il Dalily Mail, hanno dovuto anche firmare un accordo di riservatezza come maggiore sicurezza.

Alla cerimonia hanno partecipato oltre 200 invitati, di cui diversi volti noti. Tra questi le figlie di Michelle e Barack Obama e Dakota Johnson, sorellastra della sposa, nata dal precedente matrimonio di Melanie Griffith. I festeggiamenti sarebbero iniziati con "un cocktail di benvenuto all'aperto", poi "un pranzo di gala, un open bar e uno spettacolo dal vivo". Il padre della sposa, Antonio Banderas, per l'occasione ha indossato uno smoking nero ed è stato visto brindare fuori dalla tenuta con i fotografi, felice per il matrimonio della figlia. "Mi sento benissimo, lei è felice e io sono felice", ha raccontato dopo la cerimonia.