Sophie Turner e Chris Martin beccati insieme, esplode il gossip sull’attrice e il cantante dei Coldplay

Sophie Turner e Chris Martin sarebbero stati beccati insieme. L’attrice è reduce dalla rottura con Peregrine Pearson, mentre il cantante a giugno scorso aveva chiuso la sua relazione con Dakota Johnson. Non è chiaro se sia solo un’amicizia o qualcosa in più, ma intanto il gossip impazza.

Un'altra coppia si starebbe facendo largo in quel di Hollywood, si tratta di Sophie Turner e Chris Martin. Sembrerebbe che i due abbiano trascorso una serata insieme e che l'incontro sarebbe avvenuto a pochi giorni di distanza dalla rottura dell'attrice con Peregrine Pearson.

Il cantante e l'attrice beccati insieme

La notizia è trapelata dalle pagine del Daily Mail, secondo cui i due si sarebbero incontrati per trascorrere una serata insieme. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la fine di settembre, quando lei aveva chiuso la sua relazione con il rampollo britannico Peregrine Pearson, storia che sin dall'inizio era sembrata piuttosto tormentata. I due avevano iniziato a frequentarsi ad ottobre 2023, poco tempo dopo la richiesta di divorzio da parte di Joe Jonas, con cui l'attrice era spostata da quattro anni. La prima battuta d'arresto c'era stata d'aprile, ma a giugno erano stati beccati insieme al festival di Glastonbury, qualche mese dopo la storia d'amore si è chiusa in maniera definitiva. Ed è stato in quel momento che Sophie Tuner sarebbe stata beccata in compagnia del cantante dei Coldplay. Al momento, però, nessuna conferma o smentita dai diretti interessati.

Tra l'altro Turner è da sempre una fan della band e, infatti, l'allora marito Joe Jonas per il suo compleanno nel 2020 le aveva fatto registrare un videomessaggio proprio da Chris Martin nel quale il cantante le diceva: "Ciao, sono Chris dei Coldplay. Volevo dirti, da parte mia e degli altri membri della band — quelli ancora più belli di me — che ti auguriamo una giornata fantastica. Ti mando tutto il mio affetto e spero che tu ti stia divertendo". Lei non riuscì a trattenere l'emozione e infatti aveva detto: "Non piangerò davanti alla telecamera" per poi abbracciare Joe Jonas, felice per la sorpresa ricevuta.

La separazione da Dakota Johnson

Intanto, anche il frontman della band inglese ha il cuore libero da un po', dopo la separazione da Dakota Jonhson con la quale aveva trascorso otto anni insieme. Le voci sulla fine del loro rapporto si avvicendavano già da tempo, ma poi a smentirle c'era sempre una loro foto mano nella mano, beccati durante i tour di lui in giro per il mondo. Poi, a giugno scorso, la notizia definitiva e, a quanto pare, per il 48enne Chris Martin sembra si sia aperto un nuovo capitolo sentimentale, sempre che si tratti di una frequentazione e non di una semplice conoscenza.