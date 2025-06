video suggerito

Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati: finisce dopo otto anni la storia d'amore La protagonista di Cinquanta sfumature di grigio e il leader dei Coldplay hanno chiuso la loro storia dopo quasi otto anni di relazione intermittente, iniziata nel 2017.

L'amore tra Dakota Johnson e Chris Martin è giunto al capolinea. La protagonista di Cinquanta sfumature di grigio e il leader dei Coldplay hanno chiuso la loro storia dopo quasi otto anni di relazione intermittente, iniziata nel 2017. Lo fa sapere People.

"Stavolta è davvero finita"

Sul portale online del famoso mensile si citano fonti vicine. Chi conosce bene la situazione non ha dubbi: questa separazione ha tutto l'sapore dell'addio definitivo. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma le indiscrezioni raccolte da People parlano chiaro. La coppia aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica insieme solo due settimane fa, passeggiando per Malibu il 16 maggio scorso. Prima di allora, li avevamo visti mano nella mano in India durante il tour dei Coldplay a gennaio. Segnali che tutto procedeva normalmente, almeno in apparenza.

Una storia mai serena

La loro storia ha sempre navigato in acque agitate. Lo scorso marzo era trapelata la notizia che i due fossero fidanzati da anni, in gran segreto. Le prime voci di un possibile matrimonio risalivano al 2020, ma evidentemente non c'era mai stata fretta di formalizzare l'unione. L'estate scorsa aveva portato i primi rumor sulla crisi. Ad agosto, quando i giornali iniziarono a parlare di problemi, l'entourage dell'attrice 35enne smentì tutto con forza. "Sono felicemente insieme", fu la risposta secca. Un amico della coppia aveva aggiunto: "Hanno attraversato momenti difficili in passato, si sono anche lasciati per periodi, ma adesso va tutto benissimo. Sono due carriere impegnative, stanno trovando il loro equilibrio". Durante questi anni, Dakota aveva costruito un rapporto solido con i figli che Chris ha avuto da Gwyneth Paltrow: Apple, oggi 21enne, e Moses, 19 anni. "Li amo come fossero tutto per me", aveva raccontato l'attrice in un'intervista rara sul tema. "È un amore viscerale, totale".