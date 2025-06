video suggerito

L'ex moglie di Chris Martin Gwyneth Paltrow vicina a Dakota Johnson dopo la rottura dal cantante: "Una di famiglia" L'ex moglie di Chris Martin Gwyneth Paltrow è vicina a Dakota Johnson dopo la rottura dal cantante dei Coldplay. Una fonte vicina all'attrice racconta che non vuole perdere il loro rapporto: "Sono molto amiche, la considera una di famiglia".

A cura di Gaia Martino

Nonostante la rottura da Chris Martin, Gwyneth Paltrow continuerà a frequentare Dakota Johnson. Due giorni fa è stata annunciata dai tabloid americani la notizia della fine della relazione tra il cantante dei Coldplay e l'attrice di Cinquanta sfumature di grigio. Per la differenza d'età e punti di vista differenti sull'argomento figli, la coppia, insieme dal 2017, ha deciso di separarsi. People.com fa sapere che Gwyneth Paltrow, ex moglie di Chris Martin e madre dei suoi figli, non intende allontanarsi dalla Johnson con la quale, in questi anni, ha instaurato un solido rapporto di amicizia.

Il gossip su Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson

Ora sono entrambe ex di Chris Martin. Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson non si allontaneranno dopo la rottura tra quest'ultima e il cantante dei Coldplay. L'ex moglie dell'artista, madre dei suoi figli da cui si è separato nel 2014, "vuole mantenere solido il legame" con la Johnson, nonostante la rottura dal suo ex marito. Lo fa sapere una fonte vicina alla Paltrow che racconta l'amicizia tra le due attrici. "C'è un rispetto reciproco tra loro, hanno tante cose in comune. Entrambe cresciute sotto le luci dei riflettori, sono nello stesso settore da anni e si sono sempre identificate nelle rispettive esperienze", si legge. Nel corso degli anni "sono diventate molto amiche e Gwyneth considera Dakota una di famiglia". Tempo fa, su Instagram, l'attrice Premio Oscar condivise anche una foto, tra le IG stories, insieme all'ormai ex del suo ex marito. Un gesto che permise ai fan di documentare le voci sulla loro amicizia.

I motivi della rottura tra Dakota Johnson e Chris Martin

Sono emersi ieri i motivi per i quali la storia tra Dakota Johnson e Chris Martin è giunta al capolinea. Una fonte a TheSun.com ha raccontato che ad allontanarsi la loro differenza d'età, di 13 anni, e la volontà dell'attrice di diventare madre. "Dakota ha spesso espresso il desiderio di avere dei figli, ma lui aveva chiuso con quella parte della sua vita", le parole di una persona vicina alla ex coppia.