Perché Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay si sono lasciati: "Lei desiderava avere dei figli" Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay si sono lasciati per la differenza d'età: lo racconta una fonte vicina alla coppia che svela i motivi che hanno allontanato l'attrice e il cantante dopo 8 anni d'amore. "Lei voleva un figlio, lui no", le parole.

A cura di Gaia Martino

Dai tabloid americani emergono i motivi che hanno scatenato la fine della lunga storia d'amore tra Dakota Johnson e Chris Martin dei Coldplay. Iniziata nel 2017, la loro relazione è spesso stata segnata da momenti di down, sempre superati. Quella attuale sembrerebbe una separazione definitiva, così come confermato da una fonte vicina alla coppia che ha spiegato che a dividerli anche la loro differenza d'età.

Perché Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati

Una fonte vicina alla ormai ex coppia ha raccontato al TheSun.com che stavolta tra Dakota Johnson e Chris Martin "sembra esserci una fine definitiva". Ad allontanarli la differenza d'età di 13 anni e l'argomento figli. "Dakota desiderava disperatamente che funzionasse con Chris. Ogni volta che si lasciavano, lei si disperava in lacrime. Alcuni membri del team di Dakota dovevano consolarla quando si separavano, lei non riusciva mai ad andare avanti da sola" ha raccontato una fonte al tabloid. "Hanno cercato di risolvere i loro problemi, ma il divario di età è stato spesso un problema", si legge. Inoltre, "lei ha spesso espresso il desiderio di avere dei figli", mentre il cantante dei Coldplay diceva di aver "chiuso con quella parte della sua vita". Stando alla fonte, la coppia ne ha spesso "discusso". Entrambi avrebbero deciso di mettere un punto alla loro storia, nonostante abbiano provato a costruire un futuro insieme. "Sarà dura per entrambi andare avanti dopo una relazione così lunga", le parole.

La storia d'amore nata nel 2017

Chris Martin ha iniziato una storia d'amore con Dakota Johnson nel 2017, dopo il divorzio da Gwyneth Paltrow, madre dei suoi figli Apple Blythe Alison e Moses Bruce Anthony. Nel 2020 iniziarono a circolare voci di un futuro matrimonio tra il cantante e l'attrice di Cinquanta sfumature di grigio, ma poco dopo iniziarono anche i primi rumors che parlavano di crisi. In questi anni l'attrice ha costruito un rapporto solido con i figli del compagno: "Li amo, sono tutto per me, è un amore viscerale" disse in un'intervista. Oggi starebbe soffrendo la separazione, ma fonti vicine alla coppia sostengono che "riusciranno a voltare pagina".