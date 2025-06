Romeo Beckham di nuovo single: è finita con Kim Turnbull dopo le tensioni in famiglia

video suggerito

Si è conclusa la storia d'amore tra Romeo Beckham e Kim Turnbull. Il figlio dell'ex calciatore ha chiuso la relazione con la modella dopo sette mesi insieme, in un periodo segnato da presunte frizioni all'interno del clan Beckham. A causa di questa relazione, infatti, c'erano state tensioni familiari: Brooklyn. non si era presentato ai 50 anni di papà David. Il motivo? Kim Turnbull era un ex di Brooklyn.

Una storia tormentata

Romeo, 22 anni, e Kim, 24, si sono lasciati circa tre settimane dopo il cinquantesimo compleanno di papà David, celebrato all'inizio di maggio. Secondo le indiscrezioni, la loro storia si sarebbe "spenta" in maniera graduale e senza troppi scossoni. La coppia aveva ufficializzato la relazione lo scorso autunno.

Il disappunto di Brooklyn

Negli ultimi mesi si era molto parlato del presunto disappunto di Brooklyn Beckham e della moglie Nicola Peltz nei confronti della fidanzata del fratello minore. Le voci suggerivano che i due avessero nutrito perplessità sulla relazione, creando un clima di tensione all'interno della famiglia. Tutto era diventato di portata gigantesca per la stampa scandalistica in seguito all'assenza di Brooklyn e della stessa Nicola Peltz alla grande festa dei 50 anni di David Beckham

A differenza di altre separazioni che coinvolgono personaggi pubblici, quella tra Romeo e Kim sembra essersi consumata senza particolari colpi di scena. Nessun annuncio ufficiale, nessuna dichiarazione sui social: semplicemente due persone che hanno deciso di prendere strade diverse. Per Romeo, che negli ultimi anni ha cercato di costruirsi una carriera nel mondo della moda e del calcio, si apre ora un nuovo capitolo della vita sentimentale, sperabilmente lontano dai riflettori e alla ricerca di una nuova unione familiare soprattutto con il fratello Brooklyn.