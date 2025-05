video suggerito

Il figlio di Beckham non si presenta ai suoi 50 anni, chi è vicino a David: “Ha il cuore spezzato” “Una coltellata al cuore”: così è stata definita da chi è vicino a David Beckham l’assenza del figlio primogenito Brooklyn alla sua festa dei 50 anni. In atto una crisi familiare, in mezzo l’altro fratello Romeo e la sua compagna. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

David Beckham ha compiuto 50 anni lo scorso venerdì 2 maggio, celebrando il mezzo secolo con una grandiosa festa a Londra, alla quale hanno partecipato celebrità come Tom Cruise ed Eva Longoria, lo chef Gordon Ramsay, il regista Guy Ritchie, oltre ovviamente a tutte le persone più care all'ex calciatore della nazionale inglese, a cominciare dalla moglie Victoria Adams, assieme ad amici e familiari. E proprio da uno di questi ultimi – tra i più amati – è arrivata quella che una persona vicina a David ha definito come "una coltellata al cuore" per lui.

Il figlio primogenito di David Beckham non si presenta alla festa dei 50 anni: "Un colpo al cuore"

Al party, tenutosi al ristorante Core by Clare Smyth a Londra e finito a tarda notte, non si è presentato infatti uno dei figli di Beckham, il primogenito Brooklyn: un'assenza molto dolorosa da incassare per David. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror', l'ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Milan sarebbe rimasto "sconvolto", anche se probabilmente se lo poteva aspettare alla luce della crisi in atto nella sua famiglia, con in mezzo i figli.

Brooklyn Beckham con la moglie Nicola Peltz: entrambi hanno disertato la festa dei 50 anni di David

"David ha il cuore spezzato, Brooklyn ha informato i suoi genitori qualche tempo fa che lui e sua moglie, Nicola, non sarebbero andati alla sua festa, ma naturalmente David e Victoria speravano disperatamente che cambiasse idea. È un colpo al cuore il fatto che non abbia partecipato a nessuna delle celebrazioni per il 50° compleanno di David e fa male a tutta la famiglia, compresi i nonni e i fratelli", ha aggiunto la fonte, che ha affermato che tutta la famiglia "lo ama moltissimo" e sente terribilmente la sua mancanza.

Leggi anche Davide Ancelotti ha già scelto dove sarà la sua prossima squadra, la prima da allenatore

David con Brooklyn lo scorso anno, tra loro l'altro figlio Cruz

I motivi della crisi in corso nella famiglia Beckham

A quanto pare, il problema più grande sarebbe il rapporto tra Brooklyn e suo fratello Romeo, con il quale non parla a causa della relazione del 22enne con Kim Turnbull, una modella e DJ britannica che avrebbe avuto qualche anno fa una relazione con lo stesso Brooklyn. La coppia formata da Romeo e Kim era presente alla festa dei 50 anni di David, il che ha indotto il primogenito a disertarla. Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz avrebbero addirittura cercato di organizzare un incontro privato con David Beckham per festeggiare il suo compleanno, ma questa richiesta sarebbe stata rifiutata, con la famiglia che avrebbe insistito affinché partecipassero agli eventi principali dove erano presenti anche Romeo e Kim.

Romeo Beckham con la compagna Kim Turnbull, ex di Brooklyn qualche anno fa

Inviti caduti evidentemente nel vuoto, visto che Brooklyn e la moglie erano assenti anche al compleanno del nonno materno del ragazzo, Anthony Adams, così come non si sono visti nelle vacanze estive della famiglia in Europa e Canada, e ancora agli ultimi compleanni di Romeo a Londra e Las Vegas. Qualcuno parla anche di "rapporti difficili" tra la moglie di Brooklyn e i suoceri David e Victoria, ma chi ne sa insiste che il cuore della faida familiare è la relazione tra Romeo e Kim. Fatto sta che un giorno che doveva restare indimenticabile per ‘Becks' lo sarà anche per un motivo doloroso.