Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia e non si nascondono più: il video della prima uscita pubblica

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia e non si nascondono più, è amore tra la cantante e l’ex premier canadese. La loro relazione ufficializzata a Parigi dopo uno spettacolo di cabaret al Crazy Horse Paris, in occasione del festeggiamento dei 41 anni della nota pop star. Quest'ultima si è separata dall'attore Orlando Bloom lo scorso luglio, Trudeau invece, 53 anni, ha confermato il divorzio dalla moglie Sophie Grégoire nel 2023, dopo 18 anni di matrimonio. Dopo tanti avvistamenti, la volontà di rompere il silenzio sulla natura del loro rapporto.

La loro prima apparizione pubblica è stata inserita, sabato 25 ottobre, in una serata romantica a Parigi. Secondo quanto riportato da TMZ, i due hanno partecipato a uno spettacolo di cabaret al celebre Crazy Horse Paris, in occasione del 41esimo compleanno della cantante. Nelle foto pubblicate dal sito statunitense, Perry e Trudeau vengono ritratti mano nella mano, sorridenti all’uscita del teatro. Abbagliati dai flash dei fotografi, anche i loro outfit hanno fatto il giro del mondo: l’artista era fasciata in un elegante abito rosso fuoco, mentre il politico ha optato per un look total black.

La fine del rapporto con Orlando Bloom e il divorzio di Trudeau

Le voci su un possibile legame tra i due circolavano già dall’estate, quando erano stati avvistati insieme a Montréal durante una cena a lume di candela. Perry aveva da poco concluso la sua relazione con l’attore Orlando Bloom, da cui si era separata lo scorso giugno, mentre Trudeau aveva annunciato la fine del matrimonio con Sophie Grégoire nel 2023, dopo 18 anni insieme.

A settembre, la coppia era stata nuovamente fotografata al largo di Santa Barbara, abbracciata e in atteggiamenti affettuosi su uno yacht. Una fonte vicina ai due ha raccontato a People che Trudeau avrebbe “corteggiato” la cantante fin dai primi incontri in Canada: “È volato fino in California per vederla durante una pausa del tour. Tra loro c’è una connessione naturale. Lei lo trova affascinante, e lui è stato estremamente rispettoso”.