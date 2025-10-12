Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia, la conferma: “Baci e tenerezze sullo yacht cantante”

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia. La cantante e l’ex primo ministro canadese sono stati paparazzati a bordo dello yacht di lei in atteggiamenti intimi. “Si baciavano e abbracciavano sul ponte superiore. Lui le ha messo una mano sul sedere”, hanno fatto sapere i media inglesi e americani.

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia. Dopo il primo avvistamento la scorsa estate, il Daily Mail ha pubblicato alcuni scatti che mostrano la cantante e l'ex primo ministro canadese in atteggiamenti intimi. Baci, tenerezze e complicità confermano a tutti gli effetti la frequentazione tra i due, dopo le voci emerse negli scorsi mesi. A inizio luglio, Perry aveva ufficializzato la separazione da Orlando Bloom dopo circa 9 anni insieme e una figlia, Daisy Dove, che è al momento la loro priorità nonostante la decisione di allontanarsi.

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia, avvistati mentre si baciano con passione

Come riporta il Daily Mail, Katy Perry e Justin Trudeau sono ormai una coppia a tutti gli effetti e non c'è più alcun dubbio sul loro rapporto. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi a bordo dello yacht della cantante, al largo della costa di Santa Barbara (California). Tra loro baci pieni di passione, coccole e molto di più, come riporta il sito inglese: "A un certo punto Trudeau, 53 anni, ha messo la mano sul sedere della cantante". A scattare le immagini una barca con a bordo alcuni turisti, che passava da quelle zone.

Il primo avvistamento insieme: un mese prima la rottura con Bloom

Il primo avvistamento di Katy Perry e Justin Trudeau risale a fine luglio, quando il settimanale People aveva riportato per primo l'indiscrezione. I due erano stati ivsiti a cena insieme a Montreal, in Canada, un mese dopo la fine dell'amore della cantante con Orlando Bloom. Stando alle indiscrezioni riportate dai media americani, sarebbero stati gentili e disponibili con tutto il personale, andando anche in cucina a ringraziare personalmente lo chef Danny Smiles.