Sophie Turner dopo il divorzio da Joe Jonas: "Ho pensato di non farcela, ho trovato la forza per le mie figlie" Sophie Turner racconta in una lunga intervista a Vogue il periodo successivo al divorzio da Joe Jonas, padre delle sue figlie. L'attrice rivela di aver attraversato momenti difficili e di aver somatizzato al punto che queste emozioni inespresse si sarebbero potuti trasformare in ansia e depressione.

A cura di Ilaria Costabile

Sophie Turner è una delle giovani attrici più talentuose del momento, che ha conquistato il successo come protagonista di Game of Thrones, nel ruolo di Sansa Stark, per poi interpretare altri personaggi di spessore. Poco più che ventenne si sposa con Joe Jonas e a 24 anni diventa mamma per la prima volta, ma adesso a 28 anni sta attraversando una nuova fase della sua vita, dopo il divorzio annunciato lo scorso settembre. L'attrice si racconta in una lunga intervista a Vogue, nella quale parla di alcuni dei momenti più difficili da lei affrontati in questi anni.

La sofferenza dopo il divorzio

Quando è stata comunicata la separazione da Joe Jonas, con un comunicato congiunto su Instagram, Sophie Turner era sul set della serie Joan, prodotta da ITV, e sui tabloid venivano pubblicate foto dell'attrice che sembrava divertirsi, quando in realtà non era così: "Quelli sono stati i giorni peggiori della mia vita". Un periodo terribile che ricorda anche in relazione ai suoi figli: "Avevo un contratto per rimanere sul set per altre due settimane, quindi non potevo andarmene. I miei figli erano negli Stati Uniti e non potevo raggiungerli perché dovevo finire Joan . E tutti questi articoli hanno iniziato a uscire". Il fatto che uscissero foto in cui lei frequentava locali, mentre Joe Jonas era a casa con i figli, lasciando intendere che fosse lei ad avere questa propensione, sono state dolorose da affrontare:

Mi ha fatto male perché mi torturo per ogni mossa che faccio come madre, sento davvero il senso di colpa come mamma! Continuavo a dire a me stessa: "Niente di tutto questo è vero". Sei una brava mamma e non sei mai stata una festaiola. È insondabile la quantità di persone che inventano cazzate e le pubblicano basandosi su una foto. Un'immagine potrebbe raccontare più di mille parole, ma non è la mia storia. Mi sentivo come se stessi guardando un film della mia vita che non avevo scritto, prodotto o interpretato. È stato scioccante. Sono ancora sotto shock.

Sophie Turner sul set di Joan per ITV

La gestione dell'ansia e la depressione

Quel periodo è stato pesante da gestire per l'attrice che, infatti, racconta che anche in passato ha dovuto fare i conti con la sua salute mentale: "Non sono molto bravo a elaborare le mie emozioni. Li chiudo a chiave e poi negli anni a venire esploderanno in una qualche forma di depressione o ansia". Nel frattempo, la causa per il divorzio rischiava di complicarsi, con Jonas che non voleva lasciar andare le sue figlie nel Regno Unito, per poi trovare un accordo che potesse soddisfare entrambi i genitori:

Ci sono stati alcuni giorni in cui non sapevo se ce l’avrei fatta. Chiamavo il mio avvocato dicendo: "Non posso farlo. Non posso proprio." Semplicemente non sono mai stata abbastanza forte per difendermi. E poi, finalmente, dopo due settimane in cui ero in difficoltà, mi ha ricordato che era per i miei figli che stavo lottando. Quando qualcuno mi dice: ‘Fallo per i tuoi figli', lo faccio. Non lo farei per me stesso, ma troverò la forza per loro.