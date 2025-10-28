Gossip
video suggerito
video suggerito

Chris Evans e Alba Baptisa sono diventati genitori, le voci di una gravidanza circolavano da quest’estate

Chris Evans e Alba Baptista sarebbero diventati genitori. La notizia è stata lanciata da TMZ, secondo cui l’attrice portoghese avrebbe dato alla luce il suo primogenito sabato scorso. Da parte dei diretti interessati, però, ancora nessun commento.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Chris Evans e la moglie Alba Baptista sarebbero diventati genitori. Questa è la notizia lanciata da TMZ e riportata anche dal Daily Mail, secondo cui l'attore americano e la sua dolce metà avrebbero accolto il loro primogenito. Da parte dei diretti interessati nessuna risposta in merito, nessun post o video pubblicato sui rispettivi social, ma a confermare la nascita sarebbero fonti vicine alla coppia.

"Chris Evans e Alba Baptista genitori"

Stando a quanto riporta TMZ, la nascita sarebbe avvenuta sabato in Massachusetts, senza nessuna informazione sul sesso e sul nome del nascituro. Di una presunta gravidanza della giovane attrice si era iniziato a parlare già questa estate, quando in occasione della Festa del papà, che in America si celebra il 21 giugno, un account di fan della coppia aveva pubblicato alcuni scatti menzionando i padri delle due star. Il papà dell'attrice portoghese ha poi commentato scrivendo: "Grazie mille, caro Chris sta arrivando il tuo turno", un segnale di una possibile gravidanza della 28enne. Il Daily Mail nel frattempo hanno provato a contattare i rappresentati della coppia, ricevendo in cambio solo un lungo silenzio. Nessun post sui social o annuncio da parte di Evans e Baptista, toccherà quindi aspettare che qualche altro indizio trapeli da qui alle prossime settimane.

Immagine

Il matrimonio privato e la storia d'amore nata nel 2022

I due si sono sposati il 9 settembre 2023, durante una cerimonia privata che, d'altra parte, si è tenuta in Massachussetts, proprio dove sarebbe nato il primogenito della coppia. Il loro, stando a quanto hanno raccontato gli amici comuni, sarebbe stato un amore a prima vista. Si sono incontrati in Europa per la prima volta nel 2022, anno in cui in effetti erano iniziata a circolare voci su un incontro che aveva cambiato la vita di Captain America. Una fonte vicina aveva infatti raccontato a People che l'attore non era mai stato così felice. Intervistato, l'attore aveva confermato questo stato di cose e aveva anche aggiunto che avrebbe voluto costruire una famiglia, aggiungendo che nel momento in cui sarebbe avvenuto non avrebbe parlato spesso. E, in effetti, sembra proprio ciò che è accaduto in queste settimane.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Anteprima
BELVE
2025
Isabella Rossellini: “Single da 25 anni, l’unico amore è stato David Lynch. A 16 anni subii un abuso”
Rita De Crescenzo: "Violentata da tre ragazzi. Ho vissuto 30 anni di droga e psicofarmaci"
Belén Rodriguez: "Esperienze con donne, ma mi piace il manzo. Sono manesca, De Martino ne ha prese di più"
Le ospiti delle prima puntata di Belve: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e De Crescenzo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views