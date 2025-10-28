Chris Evans e Alba Baptisa sono diventati genitori, le voci di una gravidanza circolavano da quest’estate

Chris Evans e Alba Baptista sarebbero diventati genitori. La notizia è stata lanciata da TMZ, secondo cui l’attrice portoghese avrebbe dato alla luce il suo primogenito sabato scorso. Da parte dei diretti interessati, però, ancora nessun commento.

Chris Evans e la moglie Alba Baptista sarebbero diventati genitori. Questa è la notizia lanciata da TMZ e riportata anche dal Daily Mail, secondo cui l'attore americano e la sua dolce metà avrebbero accolto il loro primogenito. Da parte dei diretti interessati nessuna risposta in merito, nessun post o video pubblicato sui rispettivi social, ma a confermare la nascita sarebbero fonti vicine alla coppia.

"Chris Evans e Alba Baptista genitori"

Stando a quanto riporta TMZ, la nascita sarebbe avvenuta sabato in Massachusetts, senza nessuna informazione sul sesso e sul nome del nascituro. Di una presunta gravidanza della giovane attrice si era iniziato a parlare già questa estate, quando in occasione della Festa del papà, che in America si celebra il 21 giugno, un account di fan della coppia aveva pubblicato alcuni scatti menzionando i padri delle due star. Il papà dell'attrice portoghese ha poi commentato scrivendo: "Grazie mille, caro Chris sta arrivando il tuo turno", un segnale di una possibile gravidanza della 28enne. Il Daily Mail nel frattempo hanno provato a contattare i rappresentati della coppia, ricevendo in cambio solo un lungo silenzio. Nessun post sui social o annuncio da parte di Evans e Baptista, toccherà quindi aspettare che qualche altro indizio trapeli da qui alle prossime settimane.

Il matrimonio privato e la storia d'amore nata nel 2022

I due si sono sposati il 9 settembre 2023, durante una cerimonia privata che, d'altra parte, si è tenuta in Massachussetts, proprio dove sarebbe nato il primogenito della coppia. Il loro, stando a quanto hanno raccontato gli amici comuni, sarebbe stato un amore a prima vista. Si sono incontrati in Europa per la prima volta nel 2022, anno in cui in effetti erano iniziata a circolare voci su un incontro che aveva cambiato la vita di Captain America. Una fonte vicina aveva infatti raccontato a People che l'attore non era mai stato così felice. Intervistato, l'attore aveva confermato questo stato di cose e aveva anche aggiunto che avrebbe voluto costruire una famiglia, aggiungendo che nel momento in cui sarebbe avvenuto non avrebbe parlato spesso. E, in effetti, sembra proprio ciò che è accaduto in queste settimane.