Damiano David e Dove Cameron verso le nozze, gli indizi: “Lei indossa un anello e lo toglie quando vede fotografi”

Damiano David e Dove Cameron starebbero pensando di fare il grande passo. La coppia è stata avvistata mano nella mano e l’attrice indossava un solitario nella mano sinistra che, stando a quanto spiega il settimanale Chi, sarebbe l’indizio di una proposta di matrimonio avvenuta in gran segreto.

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Dove Cameron e Damiano David. La coppia appare sempre più felice e innamorata anche davanti agli obbiettivi dei fotografi, che non smettono di perderli di vista. L'attrice e l'ex frontman dei Maneskin sono una coppia da circa due anni e starebbero pensando di sposarsi. In realtà, stando ad una serie di indizi e piccoli gesti, si tratterebbe di qualcosa di più.

A due anni dal loro primo bacio a Sydney, Dove Cameron e Damiano David sono stati paparazzati dal settimanale Chi mano nella mano sulla stessa spiaggia in cui è scattata la scintilla. Tra loro la relazione procede nel migliore dei modi, tanto che avrebbero anche l'idea di portare il rapporto a un passo successivo diventando marito e moglie . Più che un'idea, in realtà, si tratterebbe già di una proposta avvenuta. A farlo pensare il solitario apparso sulla mano sinistra dell'attrice, che come scrive il settimanale ha "l'aria di una promessa d'amore".

A far propendere per questa strada anche il gesto di Dove Cameron che, non appena ha visto i fotografi avvicinarsi, ha sfilato con rapidità l'anello al dito, così che non fosse visibile in tutti gli scatti. La coppia, quindi, vorrebbe ancora tenere nascosta l'eventuale proposta di matrimonio.

Un grande passo per il momento in segreto, così come segreta è stata inizialmente la loro storia d'amore. Il primo incontro nel 2022 in occasione degli MTV VMA'S, quando il cantante era fidanzato e "non dava confidenza ad altre ragazze", come ha raccontato Cameron a proposito di quell'occasione. Un anno dopo si sono rivisti ed è scattato qualcosa, poi il primo appuntamento ufficiale e un amore che oggi è vissuto alla luce del sole. Sono una coppia da circa un anno e mezzo e per Cameron è "la relazione più felice e sana" che abbia mai avuto. Tra loro un rapporto di sostegno e stima reciproca, oltre che di amore.