La fidanzata di Davide Bonolis ad Avanti un altro, lavora con il ‘suocero’ Paolo: cosa fa nel programma

Martina Dotti nel cast di Avanti un altro. La ragazza, 23 anni, è la fidanzata di Davide Bonolis e nel programma condotto dal ‘suocero' Paolo Bonolis ha un ruolo ben preciso all'interno del salottino, pieno di personaggi sempre nuovi e diversi.

Come si è visto nella puntata del 13 novembre di Avanti un altro, Martina Dotti fa parte del salottino in qualità di ‘bordocampo': il suo ruolo è quello di fare domande riguardanti lo sport ai concorrenti e anche qualche intervista nel backstage ai colleghi che fanno parte del cast. "Brava piccola", ha commentato il fidanzato Davide Bonolis sotto alcune sue foto. Il ragazzo la accompagna anche spesso negli studi televisivi tra romantiche foto e baci in camerino.

Martina Dotti avrebbe quindi già da tempo conquistato il cuore dei ‘suoceri', i genitori del fidanzato, Paolo Bonolis e la ex moglie Sonia Bruganelli. Quest'ultima gestisce la società che si occupa dei casting e con molta probabilità è stata lei a sceglierla per far parte del programma. Come si legge sui social, ha 23 anni, studia all'Università di Bergamo ed è un appassionata di calcio e giornalista sportiva. Sul suo profilo Instagram diversi scatti la ritraggono allo stadio, anche mentre commenta le partite.

Leggi anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri su Instagram: le foto nella villa della loro ultima esterna a Uomini e Donne

Dal 2023, quando hanno pubblicato la prima foto insieme sui social, Martina Dotti è fidanzata con Davide Bonolis e ad oggi sono una coppia innamorata più che mai. Il primo incontro in occasione di una partita della Kings League Italia, dove lui ha partecipato come calciatore della FC Cesar e lei ha lavorato in qualità di giornalista sportiva. La scorsa estate hanno trascorso le vacanze insieme a Formentera, anche con Paolo Bonolis, che approva la fidanzata del figlio. "Però che coppia", aveva infatti commentato il conduttore sotto le foto in cui si baciavano pubblicamente.