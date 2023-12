Selena Gomez ha ritrovato l’amore, la prima foto con il fidanzato Benny Blanco Selena Gomez ha ritrovato l’amore: sui social ha pubblicato il primo scatto con il nuovo fidanzato Benny Blanco, produttore musicale e artista, con cui sarebbe fidanzata da circa sei mesi.

A cura di Elisabetta Murina

Selena Gomez ha ritrovato l'amore. La cantante e attrice, ex stella Disney, è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Benny Blanco, artista e produttore musicale, a cui sarebbe legata da circa 6 mesi. Sul profilo Instagram di lei la loro prima foto insieme, mentre si scambiano un romantico bacio, che non lascia spazio a dubbi.

Selena Gomez esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, la foto sui social

Selena Gomez ha deciso di vivere la sua nuova relazione anche con i milioni di follower che la seguono sui social. E infatti, proprio su Instagram, ha pubblicato il primo scatto con Benny Blanco, il ragazzo che le ha rubato il cuore da circa sei mesi. Nel condividere alcuni momenti dell'ultima settimana passata a New York, compare anche il ragazzo: i due si scambiano un romantico bacio e appaiono decisamente complici e innamorati. Già qualche tempo fa, l'attrice aveva fatto sapere che nella sua vita sentimentale era tornata a esserci una persona speciale, dopo un passato piuttosto turbolento. "Lui è assolutamente tutto il mio cuore", aveva infatti scritto su Instagram,

Chi è Benny Blanco, il nuovo fidanzato di Selena Gomez

Si chiama Benny Blanco, all'anagrafe Benjamin Levin, il ragazzo che ha conquistato Selena Gomez. Di professione è un produttore musicale e artista, seguito sui social da oltre un milione di follower. I due sarebbero una coppia da circa sei mesi, anche se si conoscono dal 2019. In quell'anno hanno collaborato insieme alla canzone I Can't Get Enough, prodotta da Blanco, che in passato ha firmato anche alcuni brani di Justin Bieber, al quale è legato da una profonda amicizia. E proprio Bieber è stato fidanzato con Selena Gomez dal 2010 al 2018, prima di incontrare la sua attuale moglie Hailey Baldwin.