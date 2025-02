I look della prima serata di Sanremo 2025, top e flop sul palco: Rose Villain sbaglia, Giorgia è la più chic

video suggerito

A cura di Marco Casola

E' iniziata la 75esima edizione del Festival di Sanremo, nella prima serata il padrone di casa Carlo Conti è stato accompagnato da Gerry Scotti e Antonella Clerici, tra gli ospiti Jovanotti, che si è esibito con Dardust, e Gianmarco Tamberi. Nella prima serata si sono esibiti tutti e 29 i cantanti Big in gara, da Achille Lauro a Elodie, passando per Fedez, Noemi, Brunori Sas, Tony Effe e Francesca Michielin. Ecco chi veste chi nella prima puntata, tutti i look dei protagonisti sul palco e le pagelle di stile con i voti agli abiti di cantanti e conduttori.

Carlo Conti in Stefano Ricci – Voto 9

Non sappiamo ancora se Carlo Conti ci farà dimenticare le grandi edizioni di Sanremo firmate da Amadeus, sappiamo però che il nuovo conduttore, con il suo smoking di velluto blu dai rever a lancia, per ora ci fa dimenticare le kitchissime giacche scintillanti di chi lo ha preceduto. Conti azzecca il primo look. Elegantissimo.

Carlo Conti in Stefano Ricci

Gaia in Dilara Findikoglu – Voto 8 e 1/2

Gaia sale sul palco della prima serata come una moderna Giovanna D'arco, indossando un sensuale abito nude in pizzo e seta, che mima le forme dei capi di lingerie, con bustier steccato e gonna lunga. Il look è completato con anelli artiglio che ricoprono la mano e con un particolare hairlook, in cui i capelli intrecciati tra loro creano un motivo a scacchi. Originale, sexy e trendy, ha carattere. Ci piace.

Gaia in Dilara Findikogu

Francesco Gabbani in Corneliani – Voto 4 e 1/2

Francesco Gabbani arriva sul palco in total black dalla testa ai piedi, indossando un completo nero con dettaglio sparkling e camicia nera. Lo diciamo fin da subito: non amiamo le camicie nere e non amiamo neanche le giacche scintillanti. Troppo scuro, poco originale. Per noi è no!

Francesco Gabbani in Corneliani

Rkomi in Vivienne Westwood – Voto 7

Rkomi, come sempre, dimentica di indossare la maglietta e ci mostra la tartaruga. A lui piace così, lo fa spesso, anche a Sanremo. Lo perdoniamo solo perché ha avuto coraggio a osare con il bianco, lo perdoniamo anche perché il completo con il pants a zampa e giacca crop con maxi rever ci piace.

Rkomi in Vivienne Westwood

Noemi in Giambattista Valli Couture – Voto 9

Una visione couture in bianco e nero. Sono lontani i tempi in cui Noemi non azzeccava il look, ora è una vera Diva che veste splendidi abiti da sera Haute Couture. Look impeccabile, dall'acconciatura all'abito passando per i gioielli (Bulgari). Praticamente perfetta!

Noemi in Giambattista Valli Couture con gioielli Bulgari

Irama in Balmain 5 e 1/2

Ieri sul green carpet inaugurale aveva tra le mani un elmo metallico, che sembrava provenire da un'armatura, ora Irama indossa un mega cappotto militare in stile Napoleone, ci domandiamo il perché di questo mood. Per ora non capiamo il messaggio di stile. Rimandato.

Irama in Balmain

Antonella Clerici – Voto 6

Addio agli abiti meringa, al tulle rosa e alle ruche. Tutti ci aspettavamo che Antonella Clerici avrebbe sfoggiato uno dei suoi iconici abiti, eccessivi e barocchi, la conduttrice prende tutti in contropiede puntando su scintillio e sensualità e indossa un vestito trasparente ricoperte da paillettes argentate. Non amiamo tutto questo scintillio e ci manca un po' l'ironia del passato.

Antonella Clerici

Coma_Cose in Valentino – Voto 7 e 1/2

Blazer in rosso fuoco, tutine in pizzo e trucco teatrale, i Coma_Cose riescono a stupire ancora una volta con due look che, senza dubbio, non passano inosservati. I due hanno stile da vendere, peccato per il trucco di California, più simile a una maschera, i look erano già tanta roba avremmo preferito un make up più essenziale.

I Coma-Cose in Valentino

Simone Cristicchi in Antonio Marras – Voto 7

Il cantante fa commuovere l'intero teatro con il suo brano e azzecca anche il look. In questo caso i decori luccicanti non disturbano, ci piace tanto anche il dettaglio del maxi fiore sul bavero. Bravo simone!

Simone Cristicchi in Antonio Marras

Marcella Bella in Amen – Voto 4

Solitamente le vecchie glorie della canzone italiana tornano a Sanremo con qualcosa di spettacolare, ironico e divertente, vedi i Ricchi e poveri lo scorso anno e ancora prima Orietta Berti, che ci avevano stupito con look divenuti iconici. Il look scelto per la serata da Marcella Bella è noioso e già visto, non è iconico.

Marcella Bella in Amen

Achille Lauro in Dolce&Gabbana – Voto 8 e 1/2

Sono finiti i tempi degli spettacolari costumi e dei quadri di Achille Lauro sul palco di Sanremo, il cantante adesso si spoglia dai copricapo di piume e dal trucco pesante per sposare un'eleganza retro e indossare un frac con giacca a coda in velluto e pantaloni in satin. Questa nuova trasformazione di Lauro ci piace e tanto.

Achille Lauro in Dolce&Gabbana

Giorgia in Dior – Voto 8 e 1/2

Per la prima serata di Sanremo la cantante punta sul vedo non vedo di un abito nero in seta trasparente, con ruche e ricami che sembrano sfilacciati sul corpetto. Con la sua semplice eleganza, con il suo stile sussurrato e così impeccabile Giorgia è sempre meravigliosa.

Giorgia in Dior

Willie Peyote – Voto 8 e 1/2

Il cantante sceglie il black&white per questa prima serata di Sanremo e, a differenza di molti colleghi, non sfoggia il classico completo maschile ma un outfit con una giacca che rivisita le forme di un blazer. Semplice ma elegante, moderno e di tendenza, il mocassino in bianco e nero poi… è il tocco più cool del look.

Willie Peyote

Rose Villain in Fendi – Voto 5-

Noi amiamo Rose Villian, amiamo il suo stile strong e deciso, amiamo il suo coraggio e ricordiamo ancora gli spettacolari look dello scorso anno. Forse per colpa di quei look oggi non ci conquista. Da lei ci aspettavamo qualcosa di più. Quel rosso poi… fa a cazzotti con il colore dei capelli. Ritenta sarai più fortunata!

Rose Vaillain in Fendi