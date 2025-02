video suggerito

Francesca Michielin a Sanremo 2025: "Look da soldatino per tutte le ragazze lasciate da un deficiente" L'incidente sulle scale dell'Ariston non ferma Francesca Michielin e la sua partecipazione a Sanremo 2025. A Fanpage.it la cantante anticipa alcuni dettagli dei look scelti per il palco e spiega il significato di un abito molto particolare.

A cura di Marco Casola

Manca ormai pochissimo all'inizio di Sanremo 2025, i rumors su chi vestirà chi al Festival sono sempre più insistenti e si sprecano supposizioni e dicerie. Nel marasma generale abbiamo cercato di fare chiarezza sull'argomento più discusso ogni anno a Sanremo, ovvero lo stile di concorrenti in gara e conduttori, cercando di rispondere alla domanda fatidica: cosa indossano quest'anno i protagonisti del Festival? Dai vestiti in pizzo di Alessia Marcuzzi al guardaroba firmato da una celebre casa di moda italiana di Rose Villain, fino ai look gotici che mostrano la nuova trasformazione di Gaia e a quelli retrò di Sarah Toscano, attraverso le interviste a stylist e artisti abbiamo scoperto i primi dettagli di stile.

Francesca Michielin a Sanremo, la stylist: "Sarà molto diversa rispetto al passato"

La stylist di Elodie, ad esempio, ci ha svelato che la cantante sul palco apparirà come un Diva d'altri tempi, mentre Susanna Ausoni, che cura da anni l'immagine di Francesca Michielin, riguardo ai look di Sanremo spiega a Fanpage.it: "Con Francesca abbiamo fatto un lavoro con un unico stilista, variando l'immagine rispetto all'ultimo Sanremo, quest'anno sarà più geometrica. Quindi vedrete un lavoro molto diverso rispetto a quello che c'è stato nel 2021, volevamo dare una cifra completamente differente".

L'incidente all'Ariston e il look soldatino di Francesca Michielin

La cantante purtroppo ieri è stata vittima di un incidente all'interno dell'Ariston. Michielin con una foto sui social ha mostrato la caviglia immobilizzata da un tutore e ha spiegato ai fan di essere caduta sulle celebri scale del teatro, lo scatto è infatti accompagnato dalla dida: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta”.

Poco prima del piccolo incidente Francesca Michielin aveva svelato ai microfoni di Fanpage.it alcuni dettagli dei suoi look sanremesi, anticipando quale sarà la parola chiave che lega tra loro gli outfit: "Indosserò qualcosa di inaspettato, perché nessuno si aspetta che io mi vesta così. Però sarò assolutamente me stessa, l'idea è quella di essere un piccolo soldatino che canta vestito in una maniera inaspettata. Ti dico che la parola soldatino e la chiave. Sarò sicuramente un soldatino impreziosito di cose, ma un soldatino".

"I look di Sanremo per me sono un'armatura"

Cosa rappresenta il look per Sanremo e perché la cantante ha voluto portare sul palco uno stile in particolare? "Nei look c'è un legame con il testo del brano in gara – spiega Michielin a Fanpage.it – Per me è come se mi mettessi un piccola armatura fashion. Gli abiti che indosserò saranno un mezzo attraverso cui dire: adesso salgo sul palco in nome di tutte quelle ragazze lasciate dai deficienti".

Il significato dell'abito scelto per la serata delle cover

Chiediamo alla cantante se c‘è un fil rouge che unisce i diversi look per Sanremo, Michielin su questo non si sbilancia ma rivela qual è il look a cui è più affezionata, si tratta di quello creato per la serata delle cover, in cui duetterà con Rkomi sulle note di La nuova stella di Broadway.

Francesca Michielin in Stella McCarttney a Sarà Sanremo

La cantante, con questo look e con la scelta del brano per il duetto, palesa una delle sue passioni, quella per il tip tap e per Ginger Rogers: "Nella serata delle cover voglio omaggiare Ginger Rogers. Io sono fissata con Ginger Rogers. Mi spiego meglio: quando avevo otto anni ho scoperto il mondo del tip tap che mi ha portato a voler studiare pianoforte e jazz. Prima non suonavo e ho iniziato così. Ero fissata con Ginger Rogers e mia madre mi aveva confezionato un vestitino da ballerina di tip tap. Quindi nella serata delle cover, con Mirko, omaggerò Ginger Rogers indossando un vestito da Ginger Rogers. Tutto ciò accade in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di questa grande artista, che cadono proprio quest'anno".