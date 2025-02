video suggerito

Antonella Clerici a Sanremo: addio agli abiti meringa, torna al Festival con paillettes e trasparenze Antonella Clerici è la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025, insieme a Gerry Scotti affianca Carlo Conti nella puntata di debutto. Cosa ha indossato per questo gran ritorno all’Ariston? Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

136 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita la 75esima edizione del Festival di Sanremo, la prima presentata da Carlo Conti dopo "gli anni d'oro" di Amadeus. Come il predecessore, anche il nuovo direttore artistico ha voluto al suo fianco una serie di co-conduttori famosi. Per la prima serata ha scelto degli amici storici, Gerry Scotti e Antonella Clerici. Se per il primo si tratta delle prima esperienza all'Ariston, per la seconda è un gran ritorno, basti pensare che è la donna che storicamente ha presentato più volte la kermesse canora. Durante le esperienze precedenti, quelle del 2005 e del 2010, Antonella aveva sorpreso tutti con i suoi appariscenti abiti meringa, cosa ha indossato, invece, in questa edizione 2025 dell'evento?

Il primo look di Antonella Clerici a Sanremo 2025

Per la prima sfilata sulla temuta scala dell'Ariston Antonella Clerici ha puntato ancora una volta sugli scintillii come in passato. Ha detto però addio agli abiti oversize con gonne ampie e vaporose, oggi ha preferito una lunga sirena tempestata di paillettes argentate. Si tratta di un modello che ha ideato lei stessa con maniche a campana a effetto strascico, scollo a V e una sinuosa gonna caratterizzata da cut-out trasparenti che lasciano intravedere le gambe nude. Nel look della co-conduttrice non sono mancati i tacchi alti (tanto che ha avuto bisogno dell'aiuto di Carlo e Gerry per arrivare sul palco) e una collier di diamanti che ha aggiunto un ulteriore punto luce. Ricci biondissimi e voluminosi, make-up a effetto shining e sorriso stampato sulle labbra: Antonella è tornata a illuminare il Festival.

Il primo look di Antonella Clerici

Antonella Clerici brilla con l'abito con le frange

Poco dopo l'esibizione spettacolare ed energica di Jovanotti, Antonella Clerici ha cambiato look ma senza rinunciare all'effetto sparkilng. Rimasta fedele alla silhouette a sirena e ai cristalli scintillanti, ha sfoggiato un lungo abito fasciante sui toni del bronzo, per la precisione un modello aderente con gonna scampanata, scollo a V con un velo di tulle sul décolleté e dietro una cascata di frange di brillantini. Rivoluzione anche nell'acconciatura: niente più capelli sciolti, ha preferito un raccolto morbido che ha lasciato in evidenza un paio di orecchini di diamanti.