Tony Effe senza tatuaggi a Sanremo 2025, come ha fatto a coprirli per l’esibizione al Festival Il Festival di Sanremo 2025 è partito e tra i concorrenti più attesi di questa edizione non poteva che esserci Tony Effe con la sua Damme ‘na mano. Chi ha firmato il suo look per la prima serata? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 75esima edizione del Festival di Sanremo e il pubblico sta finalmente scoprendo tutte le canzoni inedite dei Big in gara. Oltre a Carlo Conti, il direttore artistico che è tornato sul palco dell'Ariston dopo l'addio di Amadeus, i grandi protagonisti sono i cantanti. Tra i più attesi non poteva che esserci Tony Effe, che ha deciso di debuttare alla kermesse canora con Damme ‘na mano, brano con cui ha voluto rendere omaggio alla romanità. Se all'arrivo nella città ligure ha cominciato a distribuire maritozzi, ora a rendere iconica l'esperienza inedita è stato il temporaneo addio ai tatuaggi: ecco com'è apparso durante la prima serata.

Tony Effe senza tatuaggi in total white a Sanremo 2025

Se sul green carpet inaugurale aveva sfilato a petto nudo e con una maxi pelliccia, per la prima serata del Festival Tony Effe ha lasciato tutti senza parole con una rivoluzione di stile "estrema": si è cancellato tutti i tatuaggi, apparendo praticamente irriconoscibile. Naturalmente si tratta di una trasformazione solo temporanea (e con ogni probabilità legata solo al debutto sanremese).

Tony Effe senza tatuaggi sul viso

Da sempre fiero dei numerosi disegni indelebili che gli ricoprono il corpo, dalla ragnatela sul collo all'omaggio alla Dark Polo Gang sul viso, per questa importante esperienza al Festival ha deciso di cambiare in modo drastico la sua immagine, presentandosi sul palco dell'Ariston con la pelle "candida". Insieme allo stylist Antonio Pulvirenti, il cantante ha deciso di esaltare questa trasformazione con un look total white di Gucci: completo classico con giacca doppiopetto, cravatta in tinta e guantini di pelle rossi.

Tony Effe nella prima serata di Sanremo

Come ha fatto Tony Effe a "cancellare" i tatuaggi

Come ha fatto Tony Effe a eliminare temporaneamente i tatuaggi? Con il make-up: esistono infatti correttori estremamente coprenti che riescono a mascherare anche l'inchiostro nero. Non è stato il primo ad averlo fatto, anzi, sono diverse le star appassionate di tattoo che si sono servite di questo "trucchetto" per apparire completamente trasformate di fronte i riflettori.

Tony Effe col fondotinta sulla camicia

Prima di Tony lo avevano già fatto Fedez (che aveva lanciato un singolo col corpo insolitamente "candido") e Zombie Boy, alias Rick Genest, il personaggio che si era fatto tatuare uno scheletro sul corpo (morto suicida nel 2018). In molti shooting fashion, inoltre, alle star viene consigliato di "cancellare" i disegni indelebili col make-up.

Tony Effe in Gucci