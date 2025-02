Sanremo 2025, Tony Effe invita i fan al voto con la maglietta “Vota Tony”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Tony Effe è uno dei più chiacchierati protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Questa edizione segna il suo debutto alla kermesse: è la prima volta all'Ariston. Per l'occasione ha scelto una canzone a cui tiene molto, essendo piena di riferimenti personali, e ha curato nel dettaglio i suoi look di scena, con l'aiuto dello stylist Antonio Pulvirenti. Per lui outfit griffati completati con gioielli di lusso. Ma non è mancato un look ugualmente firmato, ma personalizzato e molto importante.

Tony Effe nella polemica

Si parla molto dei look di Tony Effe a Sanremo, in particolare di quanto accaduto prima della sua esibizione nella terza serata. La sera del debutto aveva sfoggiato per la performance gioielli per un valore di circa 500 mila euro. Poi, nella terza, al rapper è stato proibito di salire sul palco con una delle collane che aveva in programma di indossare.

Una questione di regolamento Rai (un po' controverso) legata alla riconoscibilità del marchio. Questo lo ha mandato su tutte le furie: ha anche minacciato di porre fine alla sua esperienza alla kermesse. Per Sanremo il cantante non ha messo in valigia solo i suoi outfit da esibizione: ha portato con sé anche una T-shirt personalizzata molto speciale.

Tony Effe e Giulia De Lellis con le magliette coordinate

"Vota Tony": così c'è scritto sulla T-shirt bianca del rapper. È di GCDS: un pezzo che rappresenta il legame tra il brand e il rapper, ma soprattutto la sua amicizia col Direttore creativo Giuliano Calza e la loro comune visione. Per il marchio è un modo per supportare il percorso artistico del cantante, ma è anche un invito rivolto ai fan: a sostenerlo in questa avventura in cui ha bisogno di tutto il supporto possibile, emotivo ma anche "pratico", dunque in termini di voti.

Sono essenziali ai fini della classifica. Lo sa bene anche la sua fidanzata Giulia De Lellis, che è con lui a Sanremo. L'influencer ha portato con sé la stessa maglietta e l'ha indossata la prima sera, per il debutto sul palco del suo compagno. E nel condividere la foto sui social ha scritto, con riferimento al titolo della canzone in gara: "Datemene na mano".