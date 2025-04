Testo e significato di Mi Ami Mi Odi, la canzone di Elodie tra amori impossibili e polemiche post-Sanremo

video suggerito

Si avvicina il doppio appuntamento allo stadio per Elodie, che salirà l'8 giugno sul palco dello stadio San Siro di Milano e 4 giorni dopo al Diego Armando Maradona di Napoli (la prima artista a farlo), e la cantante ha pubblicato nelle scorse ore la titletrack del suo nuovo album: Mi ami mi odi. Infatti, manca solo un mese all'uscita del nuovo progetto della cantante romana, reduce dal Festival di Sanremo 2025 con il singolo Dimenticarsi alle 7. Mi ami mi odi segue la line elettro-pop degli ultimi anni della cantante, sublimati anche nella dimensione dance nel progetto Red Light del 2023. Nello stesso anno ha anche publicato il suo ultimo progetto ufficiale dal titolo Ok.Respira, certificato disco di platino FIMI. Il nuovo singolo di Elodie vede la produzione di Dardust e Cripowsky, a cui si aggiungono nel lavoro autoriale Elisa e Jacopo Ettore. Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di Mi Ami Mi Odi, la nuova canzone di Elodie

Ti sento anche senza rumore

Bugie con un dolce sapore

In fondo a un milione di sere (Ti sento)

Suonare, chiamare il mio nome

Sui tasti di un campionatore

Ma forse non voglio sapere (Adesso)

Se in giro parlerai di me

Poi di me, per farti notare solamente

Uomini parlano per me

Come se mi leggessero la mente

Ma la mia vita non è una premiere di Broadway

Titoli che infamano per due soldi

Tu chе riparo sei per me?

Sotto la pioggia non mi dici niеnte

Non capisco se

Mi ami, mi odi

Mentre un'altra notte brilla sul mio body, body

Baby, move your body, body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio vogueing, vogueing

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Volavo via sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c'eri più

Mia, solo mia, non importava più tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami, mi odi

Mentre un'altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Con te sono in paradiso

Morendo però col sorriso

Le braccia e le gambe leggere (In sogno)

Ragazze giocano con me in un hotel

Tutto molto divertente

Ma la mia vita non è fatta per questa runway

Dici di me che faccio solo danni

Tu che riparo sei per me?

Se quando piove non ci sei

Poi non capisco se

Mi ami, mi odi

Mentre un'altra notte brilla sul mio body, body

Baby, move your body, body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio vogueing, vogueing

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Volavo via sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c'eri più

Mia, solo mia, non importava più tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami, mi odi

Mentre un'altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

(Move to the rhythm)

(Move to the rhythm of the beat)

(Move to the rhythm)

(Move to the rhythm of the beat)

(Dance all night, dance all night)

(Dance all night, dance all night)

(Move to the rhythm)

(Move to the rhythm of the beat)

(Move to the rhythm)

(Move to the rhythm of the beat)

(Dance all night, dance all night)

(Dance all night, dance all night)

Mi ami, mi odi

Mentre un'altra notte brilla sul mio body, body

Baby, move your body, body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio vogueing, vogueing

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Volavo via sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c'eri più

Mia, solo mia, non importava più tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami, mi odi

Mentre un'altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Il significato della canzone di Elodie

Mi Ami Mi Odi è il nuovo singolo di Elodie e vede la produzione di Dardust e Cripowsky, a cui si aggiungono nel lavoro autoriale Elisa e Jacopo Ettore. Mi Ami Mi Odi si potrebbe diramare in due direzioni: da una parte il racconto di una storia, di una relazione che appare in stallo, con il ritornello che indica le due posizioni polarizzanti nel sentimento che il partner prova nei suoi confronti. Nel testo vengono rappresentate anche due immagini distinte, la leggerezza che la protagonista riesce a raggiungere con il proprio partner, ma anche il senso di insicurezza quando "piove": "Tu chе riparo sei per me? Sotto la pioggia non mi dici niеnte, non capisco se mi ami, mi odi". Ma il nuovo singolo di Elodie potrebbe rappresentare anche un racconto del rapporto con il successo e tutte le sue stratificazioni. C'è per esempio il segmento in cui Elodie canta: "Se in giro parlerai di me, poi di me, per farti notare solamente, uomini parlano per me come se mi leggessero la mente". Elodie sottolinea anche il trattamento ricevuto durante il Festival di Sanremo, le critiche, quando poco dopo canta: "Ma la mia vita non è una premiere di Broadway, titoli che infamano per due soldi". La cantante sembra descriversi come un personaggio polarizzante, anche se attenua la pressione di quest'esercizio, quando canta: "Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi, volavo via sopra un cavallo bianco e tu, no, nella notte non c’eri più, mia, solo mia, non importava più tanto".