Elodie in concerto allo Stadio Maradona di Napoli il 12 giugno 2025

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era nell'aria, ora è ufficiale: Elodie sarà in concerto a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. La data scelta è il 12 giugno del 2025, ma i biglietti saranno in vendita già nei prossimi giorni, sui circuiti ufficiali. L'artista romana, al secolo Elodie Di Patrizi, ha scelto proprio l'impianto napoletano per una delle sue tappe del tour Elodie – The Stadium Show in programma per il 2025 e che la porterà anche in altri grandi stadi italiani, tra cui il Giuseppe Meazza di Milano. Nei giorni scorsi, in attesa dell'uscita del nuovo singolo "Black Nirvana" da oggi in radio, erano apparsi cartelli con scritte nere su sfondo giallo che annunciavano proprio la tappa di Napoli (oltre a quella meneghina). Ma in molti credevano fosse una trovata pubblicitaria, proprio in vista dell'uscita del nuovo singolo.

E invece oggi l'artista romana ha rotto il silenzio: il 12 giugno 2025, dunque, ad un paio di settimane dalla fine del campionato di calcio, Napoli si prepara ad accoglierla nella suggestiva cornice dello stadio Maradona. I biglietti saranno disponibili da lunedì 3 giugno 2024 alle ore 14 sui circuiti ufficiali in Rete, e poi in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 8 giugno 2024 alle ore 11. E non è escluso che possa esserci "spazio" per un bis nei giorni successivi. Nulla di concreto, al momento, ma molto dipenderà anche con ogni probabilità dalla risposta del pubblico alla messa in vendita dei biglietti, oltre che dalla disponibilità dell'impianto e della stessa cantante. Fatto sta che il concerto di Elodie al Maradona si preannuncia già come uno degli eventi live più attesi del prossimo anno.