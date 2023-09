Elodie annuncia il nuovo singolo: il look minimal è con canotta bianca e calze a rete Venerdì esce il nuovo singolo di Elodie dal titolo A fari spenti. Ne ha dato l’annuncio la cantante stessa sui social, con una foto ufficiale.

Instagram @elodie Ph. The Morelli Brothers

Elodie è in un periodo d'oro della sua carriera. In questi mesi non ha sbagliato un colpo e con la sua musica si è presa grandi soddisfazioni. Per lei in vista ci sono appuntamenti live molto importanti: sarà in tour a Milano, Napoli, Roma e Firenze. Nel mentre si è esibita su diversi palcoscenici importanti: è stata ai Tim Music Awards (in total black), al Red Valley Festival (con maxi spacco e schiena nuda), ha cantato al Circo Massimo con Marco Mengoni (con look total white). L'instancabile artista nonché icona di stile è pronta a rilasciare un nuovo singolo.

Elodie lancia "A fari spenti"

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia: mancano pochi giorni all'uscita del nuovo singolo di Elodie. Il brano sarà disponibile in radio e in digitale a partire da venerdì 21 settembre e a darne l'annuncio è stata lei stessa, sui social, un canale che usa quotidianamente per tenere fan e follower aggiornati, su vita privata e lavoro. Il brano si intitola A fari spenti: è stato scritto da Elisa con Marz & Zef, che ne hanno curato anche la produzione.

La canzone racconta tutti quei momenti di una relazione che si perdono nel tempo diventando evanescenti. Non è la prima volta che Elodie collabora con Elisa, coppia artistica consolidata che il pubblico ha avuto modo di apprezzare per Bagno a mezzanotte e Proiettili. "È già tra le mie canzoni preferite" ha scritto Elodie, mostrando la copertina. La foto è dei fratelli Luca e Alessandro Morelli e ritrae la cantante in versione acqua e sapone e con un look minimal black and white: canotta e slip. A rendere più sexy il tutto, un paio di calze a rete nude.

Musica e non solo

Mentre porta avanti tutti questi progetti musicali e discografici, Elodie si sta cimentando con successo anche con la recitazione. Ha fatto da protagonista in Ti mango il cuore e la sua interpretazione le è valsa anche un premio al Bif&st come attrice rivelazione. E c'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola, per il piccolo schermo: la vedremo in Call my agent 2, serie Sky Original remake del cult Dix pour cent.