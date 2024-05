video suggerito

Belén Rodriguez rilancia le espadrillas con la zeppa: sono le scarpe da avere per l'estate 2024 Belén Rodriguez ha approfittato delle temperature calde del weekend per dare una piccola anticipazione dell'estate: scommettiamo che le sue espadrillas con la zeppa diventeranno un must?

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sembra essere letteralmente rinata dopo i mesi difficili vissuti alla fine dello scorso anno a causa della drastica rottura con Stefano De Martino. È tornata a inseguire le sue passione, ha ricominciato a postare regolarmente sui social e soprattutto si è lanciata a capofitto nel lavoro, debuttando nel settore beauty con una collezione di make-up da lei ideata. Insomma, la conduttrice ha dato il via a una nuova fase della sua vita e non potrebbe essere più soddisfatta. Il dettaglio che non è cambiato? Continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Lo ha dimostrato nelle ultime ore durante una giornata trascorsa all'aria aperta, in occasione della quale ha imposto la tendenza da seguire assolutamente durante la prossima estate.

Belén Rodriguez anticipa l'estate

Per Belén Rodriguez il weekend appena terminato è stato all'insegna del relax e dell'amore per i suoi figli Santiago e Luna Marì (con i quali ha celebrato la Festa della mamma). Ieri pomeriggio, in particolare, lo ha trascorso in una delle proprietà di Emma Villas, approfittando del sole e delle temperature calde per dare una piccola anticipazione dell'estate.

Belén in Mar de Margaritas

Ha sfoggiato uno dei minidress della sua collezione Mar de Margaritas, per la precisione un modello floreale a fondo bianco con le maniche a sbuffo e la scollatura generosa, e lo ha abbinato a un paio di espadrillas con la zeppa di corda. Scommettiamo che queste scarpe diventeranno ancora una volta il must della prossima stagione?

Belén con le espadrillas con la zeppa

Come abbinare le espadrillas con la zeppa

Le espadrillas con la zeppa, quelle in tela e con il tacco in corda, sono da anni tra le scarpe più amate dell'estate (soprattutto dalle Royals europee) e non sorprende che anche quest'anno sembrino essere destinate a tornare in voga. Come vanno abbinate?

Il look estivo di Belén

L'ideale è usarle per completare il look con le gambe in vista, quindi con minigonne o shorts, ma sono perfette anche con i pantaloni, da quelli skinny ai modelli palazzo e oversize. Insomma, si tratta di calzature estremamente versatili ma capaci di aggiungere un tocco glamour e sofisticato a ogni outfit. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il proprio modello preferito, dalle spuntate a quelle con i nastri intorno alla caviglia, fino ad arrivare alle varianti con i decori gioiello sulla punta.

Belén in versione floreale