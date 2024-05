video suggerito

Chanel Totti compie 17 anni: jeans e top monospalla alla festa di compleanno con gli amici Chanel Totti compie 17 anni: ha festeggiato con gli amici in un ristorante, dove ha aspettato che scoccasse la mezzanotte per spegnere le candeline. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chanel Totti

Oggi è un giorno di festa di Chanel Totti, il giorno del 17esimo compleanno. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è nata il 13 maggio 2007 e per celebrare la ricorrenza ha aspettato la mezzanotte assieme agli amici. Si è svolta una festa a cui era presente anche il fratello Cristian assieme alla fidanzata Melissa Monti. Sicuramente nelle prossime ore i festeggiamenti proseguiranno anche in famiglia, per celebrare questa occasione speciale.

I 17 anni di Chanel Totti

Chanel Totti è molto seguita sui social, dove spesso condivide i momenti che trascorre con gli amici. È una ragazza solare e socievole, che ama stare in compagnia, fare festa, viaggiare. L'anno scorso aveva festeggiato i 16 anni in discoteca, ma si era anche concessa una fuga rilassante assieme a mamma Ilary Blasi.

Cristian Totti, Chanel Totti, Melissa Monti

Le due erano partite alla volta della Svizzera, verso un resort di lusso di Lugano. Stavolta, la festeggiata ha optato per una serata al ristorante, assieme ad alcuni amici e persone care. Immancabile la torta con le candeline da spegnere, per esprimere il desiderio, una torta tutta rosa decorata con fiocchetti neri tutt'intorno.

Il look della festeggiata

Quando si tratta di occasioni speciali, a Chanel Totti piace essere all'altezza della situazione. Ha ereditato dalla mamma la passione per la moda e spesso, sui social, la vediamo sfoggiare look impeccabili (spesso presi proprio dal guardaroba materno!). Piume, cristalli, pelle, denim, colori sgargianti sono i must dei suoi outfit, che alterna a quelli più sportivi e comodi (ma sempre griffati!). Buon sangue non mente e il nome stesso che le hanno dato i genitori era forse un presagio.

È infatti il nome del brand preferito di Ilary Blasi, una passione trasmessa effettivamente alla neo 17enne, che ama soprattutto le borse Chanel. Per la festa di compleanno con gli amici la festeggiata ha puntato su qualcosa di trendy e giovanile. Agli intramontabili jeans a vita alta ha abbinato un top monospalla, decorato con piume bicolore. Ai lobi spiccano gli orecchini del momento, quelli a goccia lanciati da Bottega Veneta diventati virali anche su TikTok. Come proseguiranno i festeggiamenti nelle prossime ore?