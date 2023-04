Chanel Totti dal parrucchiere con la borsa griffata: la figlia di Ilary ha i capelli sempre più biondi Chanel Totti ha fatto visita al parrucchiere e, oltre ad aver rivoluzionato il suo hair look, ne ha anche approfittato per sfoggiare un completo rock dai dettagli griffati: ecco tutti gli accessori di lusso della figlia di Ilary Blasi.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è ormai diventata una vera e propria star dei social: complice il cognome "famoso" e gli screzi tra i genitori appena separati che hanno tenuto banco sulle riviste di gossip negli ultimi tempi, in molti sono andati alla ricerca del sul suo profilo personale, scoprendo che vanta la stessa passione per la moda della mamma Ilary Blasi. Ad oggi conta quasi 400mila followers e, nonostante abbia solo 15 anni, viene considerata un'influencer in erba. Nelle ultime ore ha documentato la visita alla parrucchiera di fiducia, rivelando il nuovo look nelle Stories: ecco come si è mostrata la secondogenita nata dall'amore ormai finito tra la conduttrice e Francesco Totti.

Chanel Totti, il nuovo hair look

L'avevamo lasciata con delle inedite lentiggini sul viso, oggi ritroviamo Chanel Totti pronta per andare dal parrucchiere. Si è affidata a uno dei collaboratori di Alessia Solidani, la fidata hairstylist di mamma Ilary, e si è lasciata immortalare a "opera finita" fuori il salone di Monteverde con tanto di didascalia "La mia bionda". La figlia di Francesco Totti è rimasta fedele alle lunghezze extra e alle scalature laterali ma ha schiarito il colore, diventando ancora più bionda (ma con le radici leggermente più scure) La nuance è un platino chiarissimo che va nel ghiaccio che la fa somigliare ancora di più alla madre. Come lo ha esaltato? Con una piega sciolta ed extra liscia.

Chanel Totti dopo il parrucchiere

Gli accessori griffati di Chanel Totti

Il look scelto per andare dal parrucchiere? Non poteva che essere all'insegna del glamour e delle griffe. Chanel ha infatti abbinato una semplice t-shirt bianca a un paio di jeans dritti a vita altissima (ma col bustino "arrotolato"). Per completare il tutto ha aggiunto un tocco rock con un chiodo di pelle e non ha rinunciato alla comodità, preferendo un paio di sneakers total white di Celine ai classici tacchi. Oltre agli occhiali da sole da diva, la figlia di Ilary ha sfoggiato anche un'altra chicca fashion: una borsetta Chanel in pelle trapuntata, un modello che può essere portato sia a tracolla che a braccio, contraddistinto dall'iconica doppia C sulla fibbia. Insomma, Chanel ama gli accessori di lusso proprio come mamma Ilary: anche lei vanterà una collezione di borse da capogiro?