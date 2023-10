Perché su TikTok tutti parlano degli orecchini a goccia di Bottega Veneta Gli orecchini di Bottega Veneta sono gli accessori dell’autunno 2023: gli orecchini a goccia incarnano un lusso essenziale che spopola anche su TikTok.

A cura di Arianna Colzi

Il modello oro degli orecchini di Bottega Veneta

Orecchini di Bottega Veneta cercansi. I pendenti Drop del brand diretto da Matthieu Blazy sono gli accessori da avere per l'Autunno/Inverno 2023-2024. Amatissimi dalle star (li hanno indossati, tra le altre, anche Kendall Jenner, Chiara Ferragni e Hailey Bieber), i semplici orecchini a goccia stanno facendo impazzire anche il mondo dei social: su TikTok, sotto l'hashtag #orecchinigoccia, sono centinaia le creator che illustrano non solo la tendenza, ma anche tutti i dupe che si possono trovare sul web.

Gli orecchini Drop di Bottega Veneta

Come sono nati gli orecchini a goccia, trend dell'autunno

Lanciati per la prima volta nella collezione Primavera/Estate 2023 di Bottega Veneta, i Drop sono orecchini a forma di goccia in argento sterling con finitura oro 18 carati. Ne esistono due versioni: una piccola (30×20 millimetri), venduta a 580 euro sul sito del brand, e una grande (50×30 mm) venduta a 950 euro. Gli accessori fanno parte di un trend molto diffuso che lega la moda al design: orecchini, anelli, collane diventano mini sculture da indossare. I Drop, in particolare, hanno riscosso un particolare successo per l'eleganza che rappresentano: la goccia riveste interamente l'orecchio, illuminando il viso e diventando, di fatto, un elemento iconico anche nei look più semplici. La goccia diventa così l'emblema del quiet luxury, un lusso all'occorrenza anche vistoso, ma poco invasivo e privo di loghi, ancorato all'essenzialità dei materiali.

I Drop in argento placcato con malachite

La collezione di Bottega Veneta dove sono stati presentati anche i Drop, ad esempio, subiva l'influenza della collaborazione di Matthieu Blazy con Gaetano Pesce. L'architetto-designer, infatti, aveva disegnato l'intero allestimento per la sfilata Primavera/Estate 2023, dalle sedie al pavimento scultoreo in resina. La sintonia tra i due aveva portato anche alla creazione di una serie di borse in edizione limitata ispirate ai disegni dell'artista.

Leggi anche Perché spendere 2mila euro per una borsa che sembra un sacchetto di carta? Il caso di Bottega Veneta

L’allestimento della sfilata Primavera/Estate 2023 di Bottega Veneta

Questo piccolo esempio di design indossabile è diventato talmente ricercato da mandare sold out sul sito di Bottega Veneta le due versioni placcate in oro: sono disponibili solo i modelli più colorati (ad esempio, quelli placcati in argento con dettagli verde smeraldo in malachite) ed è possibile pre ordinare le varianti della collezione Autunno/Inverno 2023-2024.

Drop spirale in argento con zirconia

La nuova collezione dei Drop in vendita a febbraio

La reintepretazione dei Drop di Bottega Veneta, presentata lo scorso settembre durante la Settimana della moda milanese, sarà disponibile online e negli store a partire da febbraio 2024. Il brand, però, sempre durante la Fashion Week, ha mostrato in anteprima i nuovi modelli. Per questa collezione, Matthieu Blazy ha rivelato di essersi ispirato al tema del viaggio, approfondendo il legame tra uomo e natura, in primis rappresentata dal mare di cui la goccia è un evidente richiamo. I nuovi modelli sono realizzati

Un’anteprima dei nuovi modelli dei Drop di Bottega Veneta per la Primavera/Estate 2024

Cosa sono i dupe che spopolano su TikTok

Il lusso essenziale ma deciso dei Drop spopola anche su TikTok dove proliferano i video sui dupe. Per ogni accessorio virale, dal rossetto all'orecchino, sul social media si trovano centinaia di video dove i creator consigliano versioni low-cost. Dagli e-commerce mainstream ai piccoli siti che realizzano bigiotteria handmade, i dupe sono di fatto modelli più economici di oggetti il cui prezzo è tendenzialmente molto alto.