Chanel Totti e la passione per i piercing: quali sono i nuovi orecchini che indossa Da sempre Chanel Totti ha la passione per i piercing ma è da quando ha compiuto 18 anni che ha deciso di assecondarla al 100%: ecco quali sono i nuovi buchi alle orecchie che ha fatto e gli orecchini scelti per decorarli.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti sta crescendo e giorno dopo giorno sembra sempre di più essere destinata a diventare una star proprio come mamma Ilary Blasi. Ha compiuto 18 anni lo scorso maggio e da allora si è sentita libera sia di dare il via alla carriera da influencer, sponsorizzando brand e prodotti sui social con tanto di dicitura #adv. Come se non bastasse, ha iniziato a inseguire le sue più grandi passioni, un esempio? Quella per i piercing, che si sono praticamente moltiplicati sulle sue orecchie nel giro di poco più di un mese: ecco quali sono i nuovi orecchini che sfoggia.

Tutti i piercing di Chanel Totti

Una delle mode più amate dalle nuove generazioni? Quella dei piercing "multipli". Chanel Totti lo sa bene e non può fare a meno di seguire il trend, anche se al momento ha "forato" solo le orecchie e l'ombelico. Sui lobi, in particolare, sfoggia una vera e propria cascata di gioielli e la cosa particolare è che i preziosi si sono moltiplicati da quando ha compiuto 18 anni. Rivoltasi all'esperta del settore Simona Rao, ha cominciato a bucare completamente le orecchie poco più di un mese fa: è partita dall'helix, il piercing elicoidale che segue il lobo, poi ha provato il conch e ora ha aggiunto anche un altro buco nella parte centrale dell'orecchio, così da poterlo decorare al 100%.

I piercing all'orecchio destro

Quali sono i piercing fissi della figlia di Ilary Blasi

Quali sono i piercing fissi che Chanel Totti indossa? Per l'helix sull'orecchio destro ha scelto dei cerchietti micro e gold, mentre per quanto riguarda il coach ha preferito un mini piercing con dei cristalli incastonati. L'helix "alto", invece, è stato arricchito da un orecchino con dei cristalli a goccia disposti come dei petali di un fiore. All'orecchio sinistro ha cambiato il death, scegliendo un cerchietto con pietre scintillanti in evidenza. Gli unici orecchini che cambiano sono quelli sul lobo, dove spesso sfoggia anche modelli preziosi e griffati. Quante saranno le ragazze giovanissime che prenderanno ispirazione da lei per rendere ogni loro look super glamour?

I piercing all'orecchio sinistro