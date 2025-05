video suggerito

Cos’è il “conch piercing”, il nuovo buco all’orecchio di Chanel Totti Chanel Totti ha fatto un nuovo buco all’orecchio, si chiama conch piercing e sembra essere destinato a diventare un must: ecco di cosa si tratta. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti ha appena compiuto 18 anni e ha festeggiato in gran stile con un maxi party in un castello romano, per l'occasione allestito con scritte led personalizzate, fiori total white e gadget a tema. Ora è passata più di una settimana dal gran giorno ma si continua a parlare dei suoi meravigliosi abiti, del dolce regalo del fratello e della reunion dei genitori Francesco Totti e Ilary Blasi. Al di là di tutti questi dettagli, Chanel è tornata a postare sui social alcuni estratti della sua "normale" quotidianità. Cosa ha fatto nelle ultime ore? Oltre ad aver fatto visita alla parrucchiera di fiducia, ha anche aggiunto un nuovo buco all'orecchio alla sua "collezione": ecco cos'è il conch piercing.

Chanel Totti ha cambiato l'helix

Qualche settimana fa Chanel Totti aveva mostrato il suo nuovo helix piercing, una mania gettonatissima tra le star che aggiunge un tocco glamour ma "nascosto" a ogni look. Di cosa si tratta? Di un buco sulla parte alta dell'orecchio, al quale la figlia di Ilary ha aggiunto dei multi piercing lungo tutto il lobo, creando così un effetto layering. Ora è tornata al Beauty Studio di Simona Rao perché l'helix è guarito e ne ha approfittato per cambiare orecchino, quale ha scelto? Un micro "ventaglio" tempestato di cristalli che ha abbinato ai soliti cerchietti che le decorano il lobo. Chanel non ha esitato a condividere un primo piano all'orecchio sui social, rivelando così l'effetto finale super fashion.

Il nuovo piercing di Chanel Totti

Il piercing a conchiglia è il più trendy del momento

Il dettaglio che non è passato inosservato e che la stessa Chanel ha sottolineato? Ha fatto un nuovo piercing che le piace moltissimo, tanto da avergli dedicato una Stories social. Si chiama Conch Piercing, letteralmente "piercing a conchiglia" dalla forma che si viene a creare con un orecchino a cerchietto che fascia l'orecchio, dove si trova? Nella parte dell'orecchio opposta al condotto uditivo esterno. Al momento Chanel ha il classico barbell, ovvero la barra con le due palline, ma non si esclude che cambierà orecchino non appena la ferita sarà guarita. Scommettiamo che il conch piercing diventerà il più richiesto dell'estate?