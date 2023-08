Elodie in concerto, è una diva dark con maxi spacco e schiena nuda Elodie si è esibita con un look super sexy al Red Valley Festival 2023.

A cura di Giusy Dente

In attesa dei grandi concerti di Roma, Napoli e Milano del prossimo autunno, Elodie sta deliziando i fan con diversi concerti estivi. È stata ospite di Marco Mengoni a San Siro: i due sono autori di uno dei tormentoni di questa estate, che porta le loro firme. Hanno unito le forze nella hit di successo Pazza Musica, che hanno proposto anche a Battiti Live e in coppia al Tim Summer Hits. La cantante, dopo aver deliziato gli ospiti di un party organizzato dalla Maison Valentino, ha chiuso il Red Valley Festival 2023. È salita sul palco a Ferragosto, nel corso di una serata che ha riunito diversi artisti del momento. Presenti all'Olbia Arena anche gli Articolo 31, Salmo e Paul Kalkbrenner, Tananai.

Non solo musica nell'estate di Elodie

Sicuramente Elodie è una delle grandi protagoniste della musica di questa estate, ma la cantante sta vivendo un momento fortunato anche dal punto di vista sentimentale. Prosegue a gonfie vele la relazione con Andrea Iannone e ogni momento libero è buono per goderselo in coppia. Il mese scorso erano insieme a Capri e la settimana scorsa, in occasione del compleanno del pilota, non è mancata una dolce dedica d'amore per lui. In attesa di potersi rilassare ancora in vacanza, lei si è esibita in concerto al Red Valley Festival, con uno dei suoi look più audaci.

Elodie infiamma Olbia

La cantante predilige sul palco uno stile audace e sexy, che rispecchia pienamente la sua natura di donna trasgressiva e libera. Lei si definisce sfacciata: non vuole essere giudicata, anzi del giudizio altrui non si cura minimamente. "Io sono una smandrappa orgogliosa" ha detto, quando qualcuno ha criticato il suo abbigliamento. La cantante ha rivendicato il suo diritto alla libertà, senza per questo essere additata con parole sgradevoli e senza che questo debba necessariamente far passare in secondo piano il suo talento. "Il mio corpo mi piace e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per moltissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre" ha sottolineato una volta per tutte.

A Olbia, durante il Festival, è salita sul palco in total black: un abito lungo con maxi spacco e reggiseno triangolare, incrocio sulla pancia con ombelico in vista, schiena completamente nuda, gonna aderente. Ha aggiunto un paio di maxi orecchini d'oro, optando per un make-up intenso con focus sugli occhi: unica nota di colore un ombretto verde.