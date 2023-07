Elodie in Puglia “va in bianco”: per il concerto privato sceglie l’abito con schiena e fianchi nudi Ieri sera la Puglia ha ospitato un party firmato Valentino organizzato per il lancio della nuova collezione di profumi. A chiudere l’evento è stata Elodie con un concerto esclusivo: ecco cosa ha indossato per la performance estiva.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle regine dell'estate 2023: oltre a dominare le classifiche italiane con Pazza Musica, il duetto realizzato in coppia con Marco Mengoni, calca spesso i palcoscenici più ambiti del nostro paese, distinguendosi sempre per bellezza, sensualità e stile. Ieri sera, ad esempio, è stata tra le ospiti speciali dell'evento organizzato da Valentino in Puglia per il lancio della nuova collezione di profumi ma la cosa che in pochi sanno è che, oltre a partecipare al party blindato, ha tenuto anche un concerto esclusivo: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il party pugliese di Valentino Beauty

La Puglia diventa sempre più glamour: dopo aver ospitato l'Alta Moda di Dolce&Gabbana, negli ultimi giorni ha accolto anche la Maison Valentino. Ieri sera a Monopoli, per la precisione alla masseria Il Melograno, si è tenuto un party blindato firmato proprio dalla griffe romana. L'evento ha seguito sette giorni di installazioni esclusive presso il lido Le Tamerici, in contrada Capitolo, che per l'occasione si è colorato di giallo, rosa e corallo, le nuance che hanno raccontato la nuova collezione di profumi "Made in Roma" (Pink, Yellow Dream, Coral Fantasy, Intense). I clienti dello stabilimento balneare hanno avuto la possibilità di immergersi nell'universo glamour della Maison tra cuscini galleggianti, cabine di legno, barchette del salvataggio e angoli a tema, tutto decorato nelle tre iconiche tinte legate alla linea.

Elodie in Valentino

Elodie, la sua estate è total white

Ieri l'esclusivo evento pugliese targato Valentino non poteva che concludersi con un concerto di Elodie, diventata uno dei volti simbolo della Maison, visto che nell'ultimo anno ha affidato spesso i suoi look al direttore creativo Pierpaolo Piccioli. Dopo l'ospitata al concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo, ha puntato ancora sul total white in pieno stile estivo, osando con un minidress a tubino dai dettagli cut-out. Il modello ha la gonna corta e aderente "legata" al bustier a girocollo attraverso una maxi V metallica ma la sua particolarità sta nei tagli laterali che lasciano i fianchi nudi, rivelando il side boobs. Capelli sciolti e lisci, décolleté in tinta e manicure color latte: Elodie non ha rivali in fatto di sensualità e stile.