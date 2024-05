video suggerito

Noemi presenta il Concerto del Primo Maggio: fa le prove con l’abito cut-out Noemi è la conduttrice del Concerto del Primo Maggio di Roma. Alle prove ha indossato un raffinato tubino nude. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Noemi

Il Concerto del Primo Maggio 2024 segna una svolta nella storia della kermesse: la novità di questa edizione è il cambio location. L'evento, infatti, non si svolge più come di tradizione in piazza San Giovanni in Laterano, bensì al al Circo Massimo. Presentatori di questa edizione sono Noemi ed Ermal Meta, coinvolti anche in veste di cantanti: si esibiranno anche loro sul palco.

Noemi al Concerto del Primo Maggio

Il Concerto del Primo Maggio è un appuntamento fisso con la musica, ma anche con l'attualità. L'evento, infatti, è un'occasione di riflessione, un momento per soffermarsi su temi importanti come il lavoro, il futuro, i diritti, la parità di genere. Il concept di quest'anno è proprio "Ascoltiamo il Futuro", mentre i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno scelto come slogan "Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale".

Noemi ed Ermal Meta in conferenza stampa

Noemi è stata una presenza importante delle precedenti edizioni: si è esibita su quel palco nel 2015, nel 2021 mentre nel 2018 è stata ospite del concerto dell'1 maggio di Taranto. Quest'anno oltre a cantare vestirà anche i panni di conduttrice. Lei sui social si è detta pronta e carica per questa avventura. "Spero di essere all’altezza – ha detto Noemi intervistata da IoDonna – Ho preparato anche un discorso sulla violenza sulle donne e la parità di genere. Questo è un palco con una grande storia, un faro sui temi importanti, sentiti dalla comunità: questo è il ruolo della musica, ben collegata con la realtà di tutti i giorni".

Noemi prima del concerto

Ha dato appuntamento a tutti al Circo Massimo., dove guiderà i presenti e il pubblico a casa per ben 12 ore di show. Si alterneranno sul palco tanti artisti: a partire dalle 13.15 ci saranno Coez & Frah Quintale, Dargen D'Amico, Ex Otago, Geolier, Motta, Tananai, Ultimo e altri ancora. La cantante è pronta per questa avventura. raccontato alla stampa qualcosa in più su quella che vedremo (e sentiremo) domani.

Noemi durante le prove

Il look di Noemi

Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, Noemi aveva puntato su un completo chic bianco in tessuto bouclé, composto da giacca crop e gonna midi a matita, del brand Rotate. Costa 400 euro. Per le prove sul palco del Primo Maggio ha scelto ancora colori neutri: un look nude. Il raffinato tubino color crema, che lascia le braccia scoperte, è impreziosito da un dettaglio cut out a forma di goccia. La cantante lo ha abbinato a un paio di sandali col tacco alto dello stesso colore, lasciando l'inconfondibile chioma rossa sciolta, coi capelli liscissimi. Al momento l'artista sembra abbia una certa predilezione per i nude look, che hanno fatto anche da filo conduttore degli outfit che hanno segnato il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo Non ho bisogno di te in cui racconta la sua nuova identità di donna e artista.