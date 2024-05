video suggerito

Il matrimonio da sogno di Umar e Nada Kamani: l'abito bianco della sposa ha richiesto 540 ore di lavoro Umar e Nada Kamani sono diventati marito e moglie e per l'occasione hanno organizzato un matrimonio da mille e una notte. Tre giorni di festeggiamenti, performance di Mariah Carey e Andrea Bocelli e abiti da sogno: ecco tutti i dettagli delle nozze.

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni è ufficialmente cominciata e sono moltissime le coppie che proprio in queste settimane stanno definendo gli ultimi dettagli per rendere speciale il loro grande giorno. Non mancano le coppie "famose" che si apprestano a pronunciare il fatidico sì, ultima tra tutte quella formata dal fondatore del brand Pretty Little Thing, Umar Kamani, e dalla fidanzata Nada Kamani. Dopo una proposta da fiaba arrivata nell'agosto 2021 e ben 3 anni di pianificazione, questo weekend i due sono diventati protagonisti di una cerimonia da mille e una notte: ecco tutti i dettagli delle nozze extra lusso celebrate in Francia.

Dove è stato celebrato il matrimonio da mille e una notte

Umar e Nada Kamani hanno reso il loro matrimonio un vero e proprio evento mediatico: sono volati in Francia e per tre giorni hanno festeggiato con amici, parenti e star, da Naomi Campbell a Tessa Thompson, fino ad arrivare a Russell Peters e a Christina Milian. La location scelta per il weekend di celebrazioni è l'Hotel du Cap-Eden-Roc, è lì che sono andati in scena i 3 diversi party di nozze. Il 2 maggio a bordo piscina si è tenuta una festa di benvenuto in total white con danzatrici del ventre, artisti che realizzavano tatuaggi all'henné e spettacoli pirotecnici.

Naomi Campbell tra gli invitati

Le nozze con Andrea Bocelli e Mariah Carey

Il giorno successivo i due hanno pronunciato davvero il fatidico sì sullo sfondo di un panorama da sogno decorato con fiori total white, maxi tappeti, decorazioni romantiche e un altare tempestato di rose bianche. Il 4 maggio è stato il turno dei festeggiamenti tradizionali: i due sono diventati protagonisti di un ricevimento di nozze in stile indiano, apparendo elegantissimi e scintillanti in completi di cristalli coordinati. A rendere il tutto ancora più speciale sono stati Andrea Bocelli, che ha accompagnato la loro passeggiata sulla navata sulle note di The Prayer, e Mariah Carey, che si è esibita durante il party serale organizzato durante il secondo giorno.

Le nozze con Andrea Bocelli

Il primo abito da sposa di Nada Kamani

Naturalmente nel matrimonio da mille e una notte di Umar e Nada Kamani non potevano mancare i look da sogno, uno per ogni serata di festeggiamenti. Per il party a bordo piscina i due neo-coniugi hanno scelto entrambi il bianco, apparendo adorabili in coordinato. Lui ha indossato uno smoking spezzato con giacca candida e pantaloni neri, lei un abito personalizzato di Zuhair Murad, un modello a sirena e con la scollatura strapless arricchito da una sciarpa-mantello intorno al collo. Capelli sciolti, gioielli di diamanti e tacchi alti: Nada era letteralmente raggiante nel suo candido outfit bridal.

L'abito di Dior by Maria Grazia Chiuri

L'abito da sposa su misura per il fatidico sì

È stato però per la cerimonia all'aperto al Grand Allée dell'Hotel du Cap-Eden-Roc che la sposa ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha sfoggiato un vestito Couture firmato Dior ideato e realizzato su misura da Maria Grazia Chiuri.

Nada Kamani in Dior

Ha richiesto 540 ore di lavoro artigianale per essere portato a termine e, con la sua gonna a ruota avvitata, il suo bustier con scollo a barca e il suo maxi strascico, è riuscito a esaltare al massimo la bellezza di Nada.

La cerimonia indiana

Umar non è stato da meno in fatto di stile, anzi, è apparso super chic in un completo smoking su misura total black di Tom Ford. Per l'ultima cerimonia, quello in stile indiano, i due hanno lasciato trionfare gli scintillii total white: maxi dress ricoperto di cristalli per lei, saio coordinato per lui, il tutto abbinato a velo, turbante e ghirlande di fiori al collo.